Career Tips: ये हैं टेक फील्ड के बेस्ट करियर ऑप्शन, मिलेंगे बेहतर जॉब के मौके

नई दिल्ली (Career Tips, Tech Career Options After 12th). कक्षा 12वीं की टर्म 1 बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं (CBSE Board Exam 2022). बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही छात्रों में 12वीं के बाद बेस्ट करियर ऑप्शन चुनने का दबाव भी बढ़ जाता है (Career Options After 12th). इन दिनों टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोर्स करके अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जा सकता है (Tech Courses After 12th). 12वीं के बाद टेक सेक्टर में करियर बनाकर आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं. इन दिनों हर सेक्टर की तरह टेक फील्ड में भी कई नए करियर ऑप्शन सामने आए हैं (Tech Career Options After 12th).

दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है (Tech Career Options). इस फील्ड में हर साल लाखों युवाओं को शानदार करियर बनाने का मौका मिलता है. जानिए आईटी की कुछ ऐसे फील्ड्स के बारे में, जिन्‍हें भविष्य का करियर ऑप्‍शन कहा जाता है (IT Jobs). आने वाले समय में ये टॉप जॉब ऑप्‍शन होंगे. जानिए कुछ शानदार टेक करियर ऑप्शन के बारे में (Tech Career Options After 12th).

1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence Course)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंप्यूटर साइंस का क्षेत्र है (Artificial Intelligence Course). इसमें ऐसी मशीन तैयार करनी होती है, जो इंसान की तरह काम करे. ये इंटेलिजेंट मशीन प्लानिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के कामों को अच्छी तरह से अंजाम देती हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने के लिए मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और साइंस जैसे फिजिक्स और बायोलॉजी विषय पढ़ने चाहिए. साथ ही कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना भी फायदेमंद रहेगा.

2. साइबर सिक्योरिटी (Cyber Security Course)

टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने जहां हमारे जीवन को काफी हद तक बदल दिया है, वहीं इसके कुछ खतरे भी सामने आए हैं. हाल के दिनों में कंप्यूटर को हैक करने के मामले बढ़े हैं. इसलिए आज के समय में सरकार और संगठन साइबर सिक्योरिटी को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस फील्ड के एक्सपर्ट की मांग बढ़ी है (Cyber Security Course). इस फील्ड में करियर बनाने के लिए साइबर सिक्योरिटी और फोरेंसिक्स में स्पेशलाइजेशन के साथ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बी.टेक करने से भी काफी मदद मिलेगी.

3- क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Computing Course)

क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी तकनीक है, जो इंटरनेट पर आभासी संसाधन उपलब्ध कराती है. इस समय यह डिमांडिंग करियर ऑप्‍शन में से एक है (Cloud Computing Course). जिन छात्रों के पास कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग आदि की डिग्री है, वे आसानी से इस फील्ड में करियर बना सकते हैं. यहां सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, आईटी आर्किटेक्ट, टेक्निकल कंसल्टेंट, क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदि पदों पर नौकरी कर सकते हैं (Employment).

4. डेटा साइंटिस्‍ट (Data Scientist Course)

दुनिया में बढ़ती सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के कारण छात्रों के लिए डेटा साइंटिस्ट बनना बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है (Data Scientist Course). डेटा साइंस के तहत किसी भी डेटा का विश्लेषण कर उसकी जानकारी निकाल सकते हैं.