Career Tips: इन कोर्सेज के बाद स्टूडेंट्स हासिल कर सकते हैं अच्छी जॉब्स

Career Tips: 12वीं के बाद अच्छी हायर एजुकेशन (Higher Education) हासिल करना हर स्टूडेंट का सपना होता है. लेकिन हायर एजुकेशन का महंगी होने के चलते ये बहुत से स्टूडेंट्स के बाहर की बात है. इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वे 12वीं के बाद जल्द से जल्द खुद से अर्निंग (Earning) शुरू करें. इसके चलते कई स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज (Short Term Job Oriented Course) करना चाहते हैं. आजकल तमाम प्राइवेट इंस्टिट्यूट्स (Institutes) इस तरह के ऑनलाइन (Online) और ऑफलाइन (Offline) कोर्सेज कराते हैं. चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ कोर्सेज के बारे में जो जल्दी दिलाते हैं जॉब्स.

सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं ये कोर्सेज:

12वीं क्लास के बाद हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को अपनी 12वीं की स्ट्रीम (Stream) के साथ चलने की बंदिश रहती है, वहीं शॉर्ट टर्म कोर्सेज के साथ ऐसी कोई बंदिश नहीं होती. किसी एक शॉर्ट टर्म कोर्स को अपनी रुचि के मुताबिक सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं. फिर चाहे वे आर्ट्स (Arts) स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हों या कॉमर्स (Commerce) स्ट्रीम के, या फिर वो साइंस (Science) स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही क्यों न हों.

चुनें अपनी पसंद के कोर्सेज:

यहाँ सबसे ख़ास बात यह है कि 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में जाने वाले स्टूडेंट्स अपनी पसंद के अनुसार कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज चुन सकते हैं. ये कोर्स चुनते समय उनके लिए कोर्स की अवधि की कोई भी बंदिश नहीं होती. स्टूडेंट्स अपनी सहूलियत के आधार पर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और एक साल की अवधि तक के शॉर्ट टर्म कोर्सेज चुन सकते हैं.

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध:

शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी भी अवधि के ये कोर्स अब ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों फॉरमेट में उपलब्ध हैं. आपको थ्योरी पार्ट ज्यादातर ऑनलाइन फॉरमेट में ही पढ़ाया जाएगा. हालांकि कुछ कोर्सेज का प्रैक्टिकल (Practical) पार्ट भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के जरिए आप घर बैठे सीख सकते हैं, लेकिन जिन कोर्सेज में प्रैक्टिकल ऑफलाइन करना जरूरी है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल सेशन में जाना जरूरी होगा.

ये भी पढ़ें

Sarkari Naukri 2021: यूपी, उत्तराखंड, एमपी, हरियाणा में बंपर नौकरियां

Army Bharti 2021: यूपी सहित इन तीन राज्यों में सेना भर्ती रैली स्थगित, जानें डिटेल

ये हैं कुछ उपयोगी जॉब ओरिएंटेड शॉर्ट टर्म कोर्स:

1. डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा (Diploma in Digital Marketing)

2. होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा (Diploma in Hotel Management)

3. डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया (Diploma in Multimedia)

4. डिप्लोमा इन फोटोग्राफी (Diploma in Photography)

5. डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग (Diploma in Web Designing)