Translator Jobs: 12वीं के बाद करें ये कोर्स, मिल सकता है विदेश जाने का मौका

नई दिल्ली (Career Tips, Translator Jobs). आज के दौर में स्किल बेस्ड करियर (Skill Based Career Options) को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है. किसी खास चीज में दक्ष होकर अच्छी नौकरी हासिल की जा सकती है (Jobs In India). आज-कल ज्यादातर युवाओं का रुझान ऑफ बीट करियर ऑप्शंस (Off Beat Career Options) की तरफ बढ़ रहा है. इसमें कोई शक नहीं है कि बीते कुछ सालों में बतौर ट्रांसलेटर (Translator Jobs) करियर ऑप्शन की बहार आ गई है (Career In Translation).

ज्यादातर युवा विदेश में सेटल होने का सपना संजोते हैं (Abroad Job Options). अगर आप कम उम्र में विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन सेक्टर (Career In Translation) में अपना भविष्य संवार सकते हैं. इसके लिए आपको किन्हीं दो या तीन भाषाओं की अच्छी जानकारी होना जरूरी है. किसी भी बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद इसमें उज्ज्वल भविष्य/रोजगार की संभावना बनाई जा सकती है (Career Options After 12th).

ये विदेशी भाषाएं दिलाएंगी नौकरी

ट्रांसलेटर बनने के लिए हिन्दी और इंग्लिश के अलावा जर्मन, फ्रेंच, स्पैनिश, कोरियन, चाइनीज और पर्शियन जैसी भाषाएं सीखना आपके लिए करियर की बेहतर संभावनाएं खोल देगा (Translator Jobs). इन भाषाओं में दक्ष होकर आपको मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी मिल सकती है. कई कंपनियों के देश-विदेश में क्लाइंट होते हैं. उनके साथ सामंजस्य बिठाने के लिए ट्रांसलेटर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है.

ट्रांसलेशन के लिए करें ये कोर्स

एक बेहतर ट्रांसलेटर बनने के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में सर्टिफिकेट डिप्लोमा या डिग्री हासिल कर लें (Career Options After 12th). आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो किसी विदेशी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी तक कर सकते हैं.

अच्छी होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स

किसी कंपनी में बतौर ट्रांसलेटर काम करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें. अपना एटिट्यूड पॉजिटिव रखेंगे तो फील्ड में लंबे समय तक टिके रहेंगे और हमेशा बेहतर ऑप्शंस मिलते रहेंगे.