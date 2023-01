Career Tips: अब 5 अनपढ़ों को पढ़ाकर ही मिलेगी डिग्री! नोट करें यूनिवर्सिटी के नए नियम

नई दिल्ली (Career Tips, UGC Guidelines, Credit Score). बीते कुछ सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं. अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (University Grants Commission) ने स्टूडेंट्स के क्रेडिट स्कोर के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. यूजीसी की नई पहल से देश के साक्षरता मिशन को बढ़ावा मिलेगा (Literacy Rate In India).

भारत में अभी भी बड़ी संख्या में आबादी निरक्षर है. साक्षरों और निरक्षरों के बीच की दूरी को कम करने के लिए यूजीसी ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है (How To Get Credit Score). यूजीसी का मानना है कि इस पहल से देश में अनपढ़ लोगों की संख्या कम होगी और साल 2047 तक भारत भी विकसित देशों की सूची में शामिल हो सकेगा.

2047 तक आएगा बदलाव

यूनिवर्सिटी के हर छात्र को हर साल कम से कम 5 निरक्षर लोगों को पढ़ाना होगा. इसकी डिटेल्स ugc.ac.in पर चेक की जा सकती हैं. यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशनल संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्रों पर यह नियम लागू होगा. इन छात्रों को हर साल 5 अनपढ़ लोगों को चुनकर उन्हें पढ़ना-लिखना सिखाना होगा. इसके बदले में उन्हें क्रेडिट स्कोर मिलेगा, जो कोर्स के आखिरी में रिजल्ट में ऐड किया जाएगा.

नए सेशन से मिलेगा क्रेडिट स्कोर

यह नया नियम नए सेशन से लागू किया जाएगा. इसके लिए यूजीसी ने डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी कर दी हैं (UGS Guidelines for Credit Score). इसे लागू करने के लिए हर प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट से इसे जोड़ने की बात की जा रही है. इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, दोनों तरह के कोर्स शामिल किए जाएंगे. फिलहाल देश में साक्षरता की दर 78 प्रतिशत है (Literacy Rate In India).

अनपढ़ों को भी मिलेगा सर्टिफिकेट

इस योजना के तहत एक अनपढ़ को पढ़ाने पर स्टूडेंट्स को पांच क्रेडिट स्कोर दिए जाएंगे (Credit Score India). लेकिन ऐसा तभी होगा, जब सीखने वाला वाकई साक्षर हो जाएगा. उनकी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्हें साक्षर होने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा (Literacy Certificate). फिर उसके बाद ही स्टूडेंट को क्रेडिट स्कोर मिलेगा.

