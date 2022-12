CBSE Board Computer Science model paper: सीबीएससी बोर्ड कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर यहां करें चेक

नई दिल्ली. CBSE Board Computer Science model paper: सीबीएससी बोर्ड ने आगामी 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए डेटशीट कर दी है. ऐसे में स्टूडेंट परीक्षाओं के लिए अभी से अपनी तैयारी तेज कर दें. इसी क्रम में आज हम स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर यहां चेक कर सकते हैं.

SECTION-A – Objective Type Questions.

1.कौन -सा एक non- linear डेटा संरचना है |

A. Queue B. Tree

C. Struct D. Stack

2.इंट-पी इस पंक्ति में ‘P’ is a/an है|

A. Input function B. output function

C. variable D. data type

3.कैर एक ………..है |

A. function B. operator

C. constant D. data type

4.math . h is a/an………..

A. data file B. header file

C. linker D. program block

5.DML कमांड कौन सा है

A. Roll back B. Insert

C. Create D. Update

6.एक आयामी सारणी में हो सकती है |

A. Only columns B. Only rows

C. Only one cell D. Both columns and rows

7.स्टैक के लिए कौन सा इनपुट फंक्शन है |

A. POP B. PUSH

C. Binary D. Traversal

8.एकत्रीकरण का अर्थ है |

A. Summarization B. Elimination

C. hiding D. Casting

9.ओवरलोडिंग किसकी विशेषता है |

A. Procedural Programming

B. SQL

C. Non Procedural Programming

D. Object Oriented Programming

ये भी पढ़ें-

RSMSSB CET Admit Card 2022: राजस्थान सीईटी एग्जाम के लिए ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, 7 जनवरी से है एग्जाम

APPSC Group 1 hall ticket 2022: पीएससी परीक्षा के लिए कल जारी होगा एडमिट कार्ड, 8 जनवरी को है एग्जाम

10.Indexing क्या है ?

A. Design of objects B. Creation of objects

C. instances of objects D. Not related

with objects

11.निम्नलिखित में से एक लॉजिक गेट से संबन्धित है |

A. AND B. For ( )

C. IFU D. Break

12.Number systems ……. का प्रतिनिधितिव करने के लिए प्रयोग किया जाता है |

Number systems used to represent ?

A. Quantity B. Count

C. Value D. All of the above

13.व्यंजक Y=AB+BC+AC ……… ऑपरेशन दर्शाता है |

A. EX-OR B. SOP

C. POS D. NOR

14.SQL में कौन -सा DML कमांड नहीं है ?

A. UPDATE B. SELECT

C. DELETE D. GRANT

15.निम्नलिखित में से कौन -सा एक SQL कमांड डेटा दर्ज करने के लिए प्रयोग किया

जाता है |

A. CREATE B. INSERT

C. SELECT D. UPDATE

16.ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है |

A. LAN B. NIC

C. WWW D. None of the above

17.निम्न में से कौन एक लैन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है |

A. UPT B. OFC

C. Coaxial D. Copper wire

18.निम्नलिखित में से कौन एक कम्प्युटर नेटवर्क की वैध टोपोलॉजी नहीं है ?

A. CABLE B. HUB

C. STAR D. NIC

Tags: Cbse board