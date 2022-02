CBSE Results 2021: रिजल्ट जारी होते ही चेक करें ये डिटेल्स, ध्यान से देखें CBSE मार्कशीट

नई दिल्ली (CBSE Results 2021, CBSE Term 1 Result, cbseresults.nic.in). सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 परीक्षाएं (CBSE Term 2 Exam) 26 अप्रैल 2022 से शुरू होंगी. बोर्ड (CBSE Board) ने अभी तक 10वीं और 12वीं की परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया है. इन दिनों सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. नई शिक्षा नीति 2020 (New Education Policy 2020, NEP 2020) को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 टर्म में आयोजित की जा रही है.

सीबीएसई टर्म 1 परीक्षा (CBSE Term 1 Exam) दिसंबर 2021 में आयोजित हुई थी. सीबीएसई रिजल्ट (CBSE Results 2021) ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in और cbse.gov.in पर जारी किया जाएगा. इसके अलावा छात्र डिजिलॉकर (Digilocker) पर भी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. सिर्फ यही नहीं, छात्र चाहें तो एसएमएस (SMS) के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकेंगे.

मार्कशीट में चेक करें ये चीजें

सीबीएसई रिजल्ट 2021 (CBSE Results 2021) जारी होते ही मार्कशीट (CBSE Marksheet) में कुछ जरूरी चीजें चेक कर लें. अगर आपको इनमें कोई भी गलती नजर आती है तो तुरंत ही संबंधित विभागों को सूचित कर उनमें सुधार करवा लें.

1- माता-पिता के नाम (Parents Name)

2- विद्यालय का नाम (School’s Name)

3- विषय के नाम (Subject Wise Details)

4- रोल नंबर (Roll Number)

5- बोर्ड का नाम (Board Name)

6- प्राप्तांक (Marks Achieved)

7- ग्रेड (Grade)

इन स्टेप्स से चेक करें CBSE Results 2021

स्टेप 1- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2- ‘सीबीएसई रिजल्ट 2022’ कक्षा 10/12 लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और अन्य डिटेल्स एंटर करें.

स्टेप 4- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 5- सीबीएसई कक्षा 10वीं/12वीं का रिजल्ट 2022 (CBSE Class 10th 12th Result) स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएगा.

स्टेप 6- इसका स्क्रीनशॉट लें और भविष्य के रेफरेंस के लिए सुरक्षित रखें. आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

