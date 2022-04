UP Board Exam 2022: 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने छोड़ी यूपी बोर्ड परीक्षा, यहां समझें पूरी टाइमलाइन

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in, UP Board 10th 12th Exam 2022). यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा किया जाता है. इस साल यूपी में चुनाव (UP Elections) के चलते यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन कुछ देरी के साथ किया गया था. यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा खत्म हो चुकी है. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए सुरक्षा के काफी सख्त इंतजाम किए गए थे.

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) से जुड़ी सभी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक की जा सकती हैं. यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम भी इसी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा (UP Board Results). उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा खत्म होने के बाद जल्द ही कॉपियों का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया जाएगा. इस साल यूपी बोर्ड एग्जाम सिलेबस (UP Board Exam Syllabus) में कटौती की गई थी.

1- चार लाख से ज्यादा परीक्षार्थी यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल नहीं हुए. यूपी बोर्ड आज शाम तक फाइनल आंकड़े जारी करेगा.

2- 24 मार्च से 13 अप्रैल तक चली थी यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं.

3- आज 24 जिलों में कराई गई इंटरमीडिएट की अंग्रेजी प्रश्न पत्र की परीक्षा. 30 मार्च को यूपी बोर्ड पेपर लीक होने के चलते 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई थी.

4- पहले 12 कार्य दिवसों में हाईस्कूल और 15 कार्य दिवसों में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होनी थीं, लेकिन शेड्यूल से एक दिन देरी से पूरे हो सके एग्जाम.

5- 20 अप्रैल के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम शुरू हो सकता है.

6- मई के आखिरी हफ्ते या जून के पहले हफ्ते में यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो सकता है.

7- प्रदेश भर में 8373 परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड परीक्षा कराई गई थी, जिनमें से 861 संवेदनशील और 254 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए थे.

8- यूपी बोर्ड 2022 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में 51 लाख 92 हजार 689 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. इनमें से 27 लाख 81 हजार 654 स्टूडेंट्स ने 10वीं और 24 लाख 11 हजार 35 स्टूडेंट्स 12वीं की परीक्षा के लिए पंजीकृत थे.

9- यूपी बोर्ड के इतिहास में इस साल परीक्षा सौंवी बार आयोजित की गई थी.

10- यूपी बोर्ड का एक्ट 1921 में बना था, जबकि पहली बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 1923 में आयोजित हुई थीं. 1923 की पहली बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल में महज 5 हजार 655 और इंटरमीडिएट में 89 परीक्षार्थी शामिल हुए थे.

