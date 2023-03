Chipko Movement: जब महिलाओं ने रचा था इतिहास, पेड़ों को बचाने के लिए दी जान, IFS ने शेयर की फोटो

नई दिल्ली (Chipko Movement, IFS Parveen Kaswan). भारतीय वन सेवा में अफसर परवीन कासवान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित मिर्जावाली मेर गांव के रहने वाले हैं. ट्विटर पर उनके 4 लाख 42 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं (Parveen Kaswan IFS Twitter). परवीन कासवान अक्सर फूलों, पत्तियों, जानवरों की फोटोज के साथ ही इतिहास की रोचक जानकारियां भी शेयर करते हैं.

हाल ही में आईएफएस परवीन कासवान ने दुनियाभर में मशहूर चिपको आंदोलन की तस्वीरों के साथ उसका इतिहास ट्विटर पर साझा किया है (Chipko Movement In India). उनकी इन फोटोज पर यूजर्स काफी इंटरैक्ट कर रहे हैं. इससे पता चलता है कि लोग इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं. कम ही लोग जानते हैं कि चिपको आंदोलन दो बार हुआ था और दोनों ही बार इसमें महिलाओं की भूमिका अहम थी.

गांव की महिलाओं ने शुरू किया आंदोलन

26 मार्च 1974 को कुछ बहादुर महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाना शुरू कर दिया था. रेनी गांव की गौरा देवी ने 27 अन्य महिलाओं के साथ इस आंदोलन का नेतृत्व किया था (Chipko Movement In India). प्रतिरोध की खबर आग की तरह अन्य गांवों में फैल गई थी. तब वहां के लोगों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान देना शुरू कर दिया था. स्वतंत्र भारत में यह पल बेहद खास था.

On this day in 1974 brave women started hugging trees & saving from felling. Gaura Devi with 27 other women of Reni village led #Chipko movement. The news of resistance spread like wildfire to nearby villages and more people joined in. A watershed moment in independent #India. pic.twitter.com/xtehestC7r

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 26, 2023