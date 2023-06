नई दिल्ली (Current Affairs 2023). आज के दौर में इंटरनेट पर हर चीज मौजूद है. सदियों पुरानी जानकारी से लेकर अगली कुछ सदियों में होने वाले एडवांसमेंट तक, हर चीज एक क्लिक पर उपलब्ध है. ऐसे में अपने लिए बेस्ट स्टडी मटीरियल चुनना आसान नहीं है. ज्यादातर स्टूडेंट्स करेंट अफेयर्स की तैयारी इंटरनेट के जरिए करते हैं.

अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम या सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करेंट अफेयर्स क्विज जरूर अटेंप्ट करें (Competitive Exams). आसान सवालों से शुरुआत करें. इससे कॉन्फिडेंस के साथ ही इस सेक्शन में आपकी रुचि भी बढ़ेगी. 2023 की किसी भी परीक्षा में 2021 और 2022 के सवालों के लिए भी तैयार रहें (General Knowledge Questions).

इन सवालों के लिए रहें तैयार

करेंट अफेयर्स में जनरल नॉलेज के सवालों के साथ ही आज-कल की खबरों और इतिहास व राजनीति से जुड़े सवालों के लिए भी तैयार रहना चाहिए. करेंट अफेयर्स क्विज (Current Affairs Quiz) में इन सेक्शन के सवाल प्रमुखता से पूछे जाएंगे-

1- प्राचीन भारतीय इतिहास (Ancient Indian History)

2- मध्यकालीन भारतीय इतिहास (Medieval Indian History)

3- आधुनिक भारतीय इतिहास (Modern Indian History)

4- भारतीय राजव्यवस्था – संविधान और शासन व्यवस्था (Indian Polity – Constitution and Governance)

5- भारतीय एवं विश्व भूगोल (Indian and World Geography)

6- पर्यावरण और पारिस्थितकी (Environment and Ecology)

7- भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy)

8- सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (General Science & Technology)

करेंट अफेयर्स क्विज की तैयारी कैसे करें?

1- अखबार- करेंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स के लिए अखबार को बेस्ट सोर्स माना जाता है. रोजाना एक हिंदी व एक अंग्रेजी अखबार पढ़ने की आदत डालें (Current Affairs Today). साथ ही टीवी व हार्ड न्यूज वाली पत्रिकाओं पर भी नजर रखें.

2- सरकारी स्कीम- परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सरकारी पहल, नीतियों और योजनाओं के बारे में पढ़ें. इसके लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और राज्य सभा टीवी के साथ ही योजना और कुरुक्षेत्र जैसी पत्रिकाओं पर फोकस करें.

3- जीके क्विज नोट्स- ऑनलाइन जीके क्विज अटेंप्ट करें. कई साइट्स में ऐसी टेस्ट सीरीज़ फ्री में भी उपबल्ध हैं (Test Series for UPSC). जो भी पढ़ें या नया देखें, उसके नोट्स तैयार करते जाएं. इससे रिवीजन करने में बहुत मदद मिलती है.

