AICTE का कॉलेजों को निर्देश, छात्रों पर पूरी फीस भरने के लिए जोर न दें

नई दिल्ली. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एआईसीटीई (All India Council for Technical Education, AICTE) ने छात्रों और फैकल्टियों से प्राप्त शिकायतों को संबोधित करते हुए एक सर्कुलर जारी किया है. छात्रों को संस्थानों द्वारा पूर्ण शुल्क का भुगतान करने पर जोर दिया जा रहा है. संकायों और कर्मचारियों को उनकी नौकरियों से समाप्त किया जा रहा है, और कुछ को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है. एआईसीटीई ने एक परिपत्र के माध्यम से कॉलेजों से कहा कि वे छात्रों पर पूरी फीस के लिए जोर न दें.सर्कुलर को एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल डी. सहस्रबुद्धे द्वारा जारी किया गया है. सर्कुलर में लिखा है, "चल रही COVID-19 महामारी के दौरान देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, संस्थानों के प्रमुखों की स्वास्थ्य और संबंधित हितों की सुरक्षा की प्राथमिकता की एक जिम्मेदारी है".नोटिस पढ़ने के लिए यहां क्लिक करेंफीस का भुगतान: कॉलेजों को फीस का पूरा भुगतान करने के लिए छात्रों पर जोर नहीं देना चाहिए. स्थिति सामान्य होने तक सेमेस्टर या वार्षिक शुल्क का भुगतान 2 या 3 किस्तों में किया जा सकता है.संकाय सदस्यों को वेतन का भुगतान: पर्याप्त अनुशासनात्मक आधार के बिना संकाय सदस्यों का कोई termination नहीं होना चाहिए. संकायों और कर्मचारियों के किसी भी देय भुगतान, वेतन को समय पर किया जाना चाहिए.फर्जी खबर को हतोत्साहित करना: किसी भी फर्जी खबर को सुनने से बचें. ऐसे फर्जी समाचारों को संबंधित विभाग को रिपोर्ट करना सभी हितधारकों की प्रमुख जिम्मेदारी होनी चाहिए.इंटरनेट बैंडविड्थ का साझाकरण (Sharing of internet bandwidth): यह सलाह दी जाती है कि कॉलेज अपनी इंटरनेट सेवाओं की बैंडविड्थ को अन्य कॉलेजों के साथ अपने आसपास के क्षेत्र में साझा करें. इससे छात्र इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे. लॉकडाउन में अटेंडेंस को रिलैक्स रखें.