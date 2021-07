DU के ये तीन शॉर्ट टर्म कोर्स संवारेंगे करियर, सर्टिफिकेट के साथ जॉब गाइडेंस भी

नई दिल्ली. कोविड (Covid-19) और लॉकडाउन (Lockdown) के चलते कमर्शियली और प्रोफेशनल्ली काम के जो हालात हैं, उसके चलते अब लोग कुछ ऐसे छोटे कोर्सेज (Short term courses) की तलाश में हैं जो उन्हें तुरंत रोजगार (Jobs) के अच्छे विकल्प (Options) उपलब्ध करा सकें. इस लिहाज से दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के एडल्ट एजुकेशन विभाग (Department of Adult, Continuing Education and Extension) के 3 शॉर्ट टर्म कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं. इन कोर्सेज के बाद DU का यह डिपार्टमेंट आपको न सिर्फ इन कोर्सेज में सर्टिफिकेट (Certificate) देता है, बल्कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब दिलाने (Job Guidance) में मदद भी करता है. चलिए जानते हैं इन कोर्सेज में करियर (Career) की संभावनाएं (Opportunities).DU का डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटीन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन अपने यहां 3 शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाता है. इनमें कॉउंसलिंग एंड गाइडेंस (Counseling and Guidance) कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी (English Language Proficiency) कोर्स और ट्रेवल एंड टूरिज्म (Travel and Tourism) कोर्स शामिल हैं. ये तीनों कोर्स कोर्सेज हैं और इनकी अवधि 3 महीने की हैं. अगर आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं.DU के इस डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर राजेश कुमार ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों के वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये कोर्सेज काफी फायदेमंद हैं. इन तीनों कोर्सेज में 40-40 सीटें हैं जिन पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर एडमिशन होता है. इन कोर्सेज के फीस 2200 रुपए से 2500 रुपए के बीच ही है. हो या मैनेजर, एडवोकेट हो या सेक्रेटरी, कोई भी ये कोर्स कर सकता है. इस कोर्स के बाद डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट तो देता ही है, साथ ही जॉब्स के लिए गाइडेंस भी देता है.