भारत में 2022 में मिल सकती है सबसे हाई सैलरी, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

New Labour Code: घटेगी कर्मचारियों की टेक होम Salary! कंपनियों की बढ़ी चिंता

India may get highest salary hike in 5 years: एक सर्वे के अनुसार भारत में वेतन वृद्धि 2022 में पांच साल के उच्च स्तर 9.9 प्रतिशत को छू सकती है. global professional services firm Aon के एक सर्वे के अनुसार, देश में उद्योगों के संगठन 2022 में 9.9 प्रतिशत वेतन वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं, 2021 में यह 9.3 प्रतिशत था.

चीन, रूस से बेहतर वेतन वृद्धि

भारत 2022 में ब्रिक देशों (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) के बीच उच्चतम वेतन वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है. सर्वे से पता चलता है कि रूस में वेतन वृद्धि 6.1 प्रतिशत और ब्राजील में 5 प्रतिशत होगी. चीन में वेतन वृद्धि छह प्रतिशत होगी.

पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार, 40 से अधिक उद्योगों की 1,500 कंपनियों के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले अध्ययन में कहा गया है कि उच्चतम अनुमानित वेतन वृद्धि वाले उद्योग ई-कॉमर्स और उद्यम पूंजी, हाईटेक / आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं (आईटीईएस) और जीवन विज्ञान हैं.

HIGH ATTRITION (संघर्षण ) RATE

रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे प्रतिभागियों ने 2021 में एक दशक में सबसे ज्यादा attrition (21 प्रतिशत) देखा. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आंकड़ें दो दशकों में भारत में ‘Great Resignation’ के प्रभाव को दर्शाते हैं.

“वेतन वृद्धि कर्मचारियों के लिए वेलकम ब्रेक की तरह होगा. एओएन’s ह्यूमन कैपिटल सॉल्यूशंस इन इंडिया के CEO ने कहा है कि यह नियोक्ताओं के लिए, यह एक दोधारी तलवार के रूप में उभर सकता है.

ये भी पढ़ें:

Bank PO Exam Tips: एक बार में पास कर लेंगे बैंक एग्जाम, ध्यान में रखें ये टिप्स

UPSC Exam: हर IAS ऑफिसर ने इस तरह से की है पढ़ाई, आप भी जानें उनके सीक्रेट

Tags: Employee Salary Rules, Employees salary, Salary break-up, Salary hike