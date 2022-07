English Learning: कुछ ही दिनों में धड़ल्ले से बोलने लगेंगे अंग्रेजी, बातचीत के लिए जानें 10 आसान शब्द

हाइलाइट्स घर में रहकर अंग्रेजी सीखना आसान है फ्री में सीखें 10 आसान शब्द रोजाना की बातचीत में करें इस्तेमाल

नई दिल्ली (English Learning, Learn English, English Sikhen). इन दिनों ज्यादातर हिंदी मूवी या वेबसीरीज़ में इंग्लिश व हिंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता है. आमतौर पर ये शब्द इतने सलीके से यूज़ किए जाते हैं कि अंग्रेजी की जानकारी नहीं होने पर भी लोग इनका मतलब समझ जाते हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बाद में वे इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं.

अगर आप बिना कोचिंग जाए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखना चाहते हैं तो यह बेहद आसान है. हां, उसके लिए आपमें कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है. इसके लिए आप कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप बनाएं, जो शुरुआती दिनों में आपको जज किए बिना सही और गलत का फर्क समझाएं. जानिए अंग्रेजी के 10 आसान शब्द, उनके हिंदी अर्थ और वाक्य में प्रयोग करने का तरीका (English Words With Meaning).

1. Whisper – कानाफूसी करना

Example: What did you whisper over the phone? (तुम फोन पर क्या कानाफूसी कर रहे थे?)

2. Peep – छिप-छिपकर देखना

Example: Riya was peeping through the window. (रिया खिड़की से छिप-छिपकर देख रही थी.)

3. Sob – सिसकना

Example: I found her sobbing in the office. (मैंने उसे ऑफिस में सिसकते हुए देखा था.)

4. Prepare – तैयारी करना

Example: Be prepared for your next exam. (अपनी अगली परीक्षा के लिए तैयार रहना.)

5. Vex – तंग करना

Example: Don’t vex your mother; she’s in a foul mood. (अपनी मम्मी को तंग मत करो; उनका मूड खराब है.)

6. Earn – कमाना

Example: Respect is not earned by money. (सम्मान रुपयों से नहीं कमाया जाता है.)

7. Improve – सुधारना

Example: Improve your handwriting for better marks. (अच्छे मार्क्स के लिए अपनी हैंडराइटिंग को सुधारो.)

8. Fight – लड़ना

Example: My neighbor fights a lot. (मेरा पड़ोसी बहुत लड़ता है.)

9. Think – सोचना

Example: Shyam thinks a lot before investing his money. (श्याम अपने रुपये इन्वेस्ट करने से पहले काफी सोचता है.)

10. Search – खोजना

Example: I was searching you in the crowd. (मैं तुम्हें भीड़ में ढूंढ रही थी.)

ये भी पढ़ें:

क्या आप अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं? इन शब्दों से बनाएं अपनी डिक्शनरी

बिना किसी टीचर के घर बैठे सीखें इंग्लिश, इन शब्दों से बढ़ेगा ज्ञान

Tags: English Learning, Language