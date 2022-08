English Learning: अंग्रेजी में कैसे करें किसी की तारीफ या तुलना? जान लें ये नियम

नई दिल्ली (English Learning, Learn English, English Sikhen). विशेषण को अंग्रेजी भाषा में Adjective कहा जाता है. किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अवगुण आदि को बताने के लिए Adjective का इस्तेमाल किया जाता है. इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल्स (English Grammar Basics) में इनकी जानकारी दी गई है.

Adjective में डिग्री ऑफ कंपैरिज़न (Degree Of Comparison) के जरिए किसी संज्ञा या सर्वनाम को मॉडिफाई या रिफाइन किया जा सकता है. डिग्री ऑफ कंपैरिज़न को तीन भागों में बांटा गया है- Positive (or negative), Comparative, and Superlative. नीचे दिए गए उदाहरणों से आप इन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं.

Rule 1: अधिकांश Adjective के बाद में -er लगाने से शब्द Comparative डिग्री में और -est लगाने से Superlative डिग्री में बदल जाता है.

Word Comparative Superlative

Bright Brighter Brightest

Strong Stronger Strongest

Rule 2: अगर पॉजिटिव डिग्री के आखिरी में -e हो तो Comparative डिग्री में सिर्फ -r और Superlative में सिर्फ -st लगाते हैं.

Word Comparative Superlative

Brave Braver Bravest

True Truer Truest

Rule 3: अगर पॉजिटिव डिग्री के आखिरी Consonant से पहले कोई Vowel हो तो Comparative डिग्री में -er और Superlative डिग्री में -est लगाने से पहले आखिरी Consonant को डबल कर दिया जाता है.

Word Comparative Superlative

Big Bigger Biggest

Thin Thinner Thinnest

Rule 4: अगर पॉजिटिव डिग्री के आखिरी में -y हो और उससे पहले कोई Consonant हो तो -er और -est लगाने से पहले y को i में बदल दिया जाता है.

Word Comparative Superlative

Early Earlier Earliest

Pretty Prettier Prettiest

Rule 5: कुछ Adjectives की Comparative और Superlative डिग्री बनाने के लिए Adjective से पहले more या most लगाया जाता है.

Word Comparative Superlative

Beautiful More beautiful Most beautiful

Popular More popular Most popular

Irregular comparisons:

1- Good (अच्छा) – Better – Best

2- Bad (बुरा) – Worse – Worst

3- Far (दूर) – Farther, further – Farthest (Distance)

4- Fore (पहला) – Former – Foremost, first

5- Little (अल्प, कम) – Less, lesser – Least

6- Much (बहुत, काफी) – More – Most

7- Old (बड़ा, बूढ़ा) – Older, elder – Oldest, eldest

