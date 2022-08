English Learning: किसी अंग्रेजी वाक्य को सवाल में कैसे बदलें? इन उदाहरणों से समझें 10 नियम

नई दिल्ली (English Learning, Learn English, English Sikhen). अंग्रेजी में बात करने के लिए A, B, C, D के बेसिक ज्ञान और Noun, Pronoun, Adjectives, Verbs आदि की जानकारी होना काफी नहीं है (English Grammar Basics). इनके साथ ही इंग्लिश ग्रामर के अन्य ज़रूरी रूल्स भी पता होने चाहिए.

अगर आप एक्सपर्ट की तरह अंग्रेजी भाषा में बात करना चाहते हैं तो आपको किसी भी स्टेटमेंट को सवाल में बदलना भी आना चाहिए (English Speaking). इसके लिए इंग्लिश ग्रामर में विशेष नियम बनाए गए हैं (How To Convert Statement Into Question). इनके बारे में जानकर आप भी इंग्लिश स्पीकिंग में सुधार कर सकते हैं.

Rule 1: Objective केस के लिए Whom का इस्तेमाल करें. उदाहरण:

1- I want to see Mr. Tanuj. – Whom do you want to see?

2- He was talking to his brother. – Whom was he talking to?

Rule 2: Possessive केस के लिए Whose का इस्तेमाल करें. उदाहरण:

1- That is Shyam’s office. – Whose office is that?

Rule 3: What का इस्तेमाल वस्तु की पहचान या व्यक्ति का प्रोफेशन जानने के लिए किया जाता है. उदाहरण:

1- He wants some toffees – What does he want?

2- His father is a musician. – What does his father do?

Rule 4: When का इस्तेमाल समय बताने के लिए किया जाता है. उदाहरण:

1- He returned from America on Friday – When did he return from America?

Rule 5: How का इस्तेमाल मैनर (विधि) और कंडिशन (दशा) बताने के लिए किया जाता है. उदाहरण:

1- He saved himself by climbing a tree. – How did he save himself?

2- There are about a hundred colleges in Delhi. – How many colleges are in Delhi?

Rule 6: Where का इस्तेमाल जगह बताने के लिए किया जाता है. उदाहरण:

1- He was at his friend’s place last night. – Where was he last night?

Rule 7: Why का इस्तेमाल वजह बताने के लिए किया जाता है. उदाहरण:

1- People dislike him for his cunning behavior. – Why do people dislike him?

Rule 8: Which का प्रयोग आमतौर पर सेलेक्शन बताने के लिए किया जाता है. उदाहरण:

1- This book is Ram’s. – Which is Ram’s book?

2- He could not attempt the last question. – Which question could he not attempt?

Rule 9: Who/whom/whose का इस्तेमाल किसी की आइडेंटिटी यानी पहचान बताने के लिए किया जाता है. उदाहरण:

1- His father is Sameer. – Who is his father?

2- I know the bank manager. – Whom do you know here?

Rule 10: Subjective केस के लिए Who का इस्तेमाल करें. उदाहरण:

1- The thief broke the door. – Who broke the door?

