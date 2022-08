English Learning: अंग्रेजी में 'about to' का इस्तेमाल कैसे करें? इन उदाहरणों से समझें नियम

नई दिल्ली (English Learning, About To). अबाउट टु (about to) का इस्तेमाल फ्यूचर रेफरेंस के लिए किया जाता है. इसके जरिए भविष्य में घटने वाली किसी घटना या कार्य की जानकारी होती है. इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल्स (English Basic Rules) के मुताबिक, ‘about to’ के साथ to be के फॉर्म्स is, am, are, was, were और be का इस्तेमाल किया जाता है (About to Meaning).

अबाउट टु का इस्तेमाल उन वाक्यों में किया जाता है, जिनके आखिर में वाला है, वाली है, वाली हूं, वाला था, को है, को हूं, को थी, को थे, को था आदि शब्द आते हैं. इस तरह के वाक्यों से आमतौर पर भविष्य में होने वाली किसी घटना का इशारा मिलता है. जो काम कुछ देर में होने वाला है, उसकी जानकारी के लिए About to का इस्तेमाल किया जाता है (English Language).

1- He is about to read the newspaper.

वह अखबार पढ़ने वाला है.

2- I am about to teach her.

मैं उसे पढ़ाने वाली हूं.

3- I was about to invite you.

मैं तुम्हें आमंत्रित करने वाला था.

4- He is about to solve the problem.

वह इस समस्या को हल करने वाला है.

5- Tanishka is about to learn Korean.

तनिष्का कोरियन सीखने वाली है.

6- Amrit was about to go to office.

अमृत ऑफिस जाने वाला था.

7- Is he about to cross this river?

क्या वह इस नदी को पार करने वाला है?

8- Was the driver about to come around 4 pm?

क्या ड्राइवर 4 बजे के करीब आने वाला था?

9- We are about to play the match.

हम मैच खेलने वाले हैं.

10- Seema is about to go to the market.

सीमा बाज़ार जाने वाली है.

ये भी पढ़ें:

मुहावरों से बदलेगी शैली, बातचीत में इस्तेमाल करें ये वाक्य

कुछ ही दिनों में बोलने लगेंगे फर्राटेदार अंग्रेजी, इन वाक्यों से मिलेगी मदद

Tags: Career, English Learning, Language