English Learning: एक महीने में अंग्रेजी कैसे सीखें? आज ही बना लें यह खास प्लान

नई दिल्ली (English Learning, English Language). अंग्रेजी भाषा की जानकारी अब सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि आम जन की जरूरतों में शामिल हो चुकी है. स्कूल-कॉलेज में पढ़ाई से लेकर ऑफिस में इंटरव्यू देने तक, ऑनलाइन शॉपिंग करने से लेकर बड़े रेस्त्रां में कुछ ऑर्डर करने तक, अंग्रेजी भाषा की जानकारी काफी जरूरी हो गई है.

इन दिनों इंग्लिश सीखने के लिए लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स (English Speaking Course) को वरीयता देते हैं. इसके लिए कोई कोचिंग जाता है तो कोई ऑनलाइन कोर्स जॉइन कर लेता है (Learn English Language). लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर पर रहकर सिर्फ एक महीने में भी इंग्लिश सीख सकते हैं?

पहला हफ्ता (पढ़ें, सुनें, बोलें)

Reading: पहले हफ्ते में रीडिंग यानी पढ़ने की आदत बनाने के लिए अंग्रेजी अखबार से शुरुआत करें. रोज एक-डेढ़ घंटे तक अंग्रेजी अखबार पढ़ें. अखबार आपकी शब्दावली (vocabulary) को बेहतर करने का बेस्ट तरीका है. उसमें दिए गए नए शब्द ढूंढें और उन्हें एक डायरी में उनकी मीनिंग के साथ नोट करें. वाक्य संरचना (sentence structure) पर भी ध्यान दें और वाक्यों को बनाने का तरीका समझें.

Listening: पहले हफ्ते में subtitle के साथ अंग्रेजी YouTube वीडियो सुनें. शुरुआत में ब्रिटिश और अमेरिकी उच्चारण को समझने में मुश्किल होगी. Subtitle के जरिए उन वाक्यों का मतलब समझने में मदद होगी. अगर कुछ भी समझने में परेशानी हो तो वीडियो की बेहतर समझ के लिए सेटिंग्स से वीडियो की स्पीड को धीमा भी कर सकते हैं.

Speaking: पहले हफ्ते में छोटे वाक्य बनाकर उन्हें बोलें. सुबह उठने के बाद से अपने पूरे दिन में किए जाने वाले हर छोटे-छोटे काम पर छोटे-छोटे वाक्य बनाएं. जैसे- जब आप उठते हैं तो खुद से कहें- ‘I have woken up’, ‘Now I am going to take shower’, ‘I am making my breakfast’, ‘I am getting ready for the office’, etc. इस तरह से आप वाक्य बनाना और उन्हें बोलना सीख जाएंगे.

दूसरा हफ्ता (पढ़ें, बोलें, सुनें)

Reading: दूसरे हफ्ते में अखबार पढ़ने की एक्टिविटी चेक करें. इसके साथ ही अंग्रेजी में कुछ लघु कथाओं (short stories) की किताबें पढ़ना शुरू करें. एक दिन में एक कहानी आसानी से पढ़ सकते हैं. लघु कथाएं क्रिएटिव और स्पष्ट तरीके से लिखी जाती हैं. इनसे आसान वाक्य बनाना सीख सकते हैं.

Listening: दूसरे हफ्ते में अंग्रेजी वेब सीरीज या फिल्में देखें. ये न सिर्फ मजेदार होती हैं, बल्कि अंग्रेजी सीखने का बेस्ट तरीका भी. शुरुआत में सबटाइटल के साथ फिल्में या वेब सीरीज देखें. लेकिन जब चीज़ें समझने लगें तो बिना सबटाइटल के देखना शुरू करें.

Speaking: जब छोटे-छोटे वाक्य बनाना आ गया है तो अब खुद से लंबे वाक्य या पैराग्राफ बनाने की कोशिश करें. अपने मन की बातों को अंग्रेजी में कहें. इससे विचारों का अंग्रेजी में अनुवाद (translation) करने में मदद करेगी और आप अंग्रेजी सीख जाएंगे.

तीसरा हफ्ता (पढ़ें, बोलें, सुनें)

Reading: तीसरे हफ्ते में भी अखबार पढ़ना जारी रखें. इसके साथ ही ब्लॉग और या मैगजीन या ऑनलाइन आर्टिकल (Online Article) पढ़ना शुरू करें. तीसरे हफ्ते तक आप ब्लॉग और बड़े लेखों को समझना सीख जाएंगे.

Listening: तीसरे हफ्ते में अंग्रेजी पॉडकास्ट (English Podcast) और न्यूज चैनल सुनना शुरू करें. अब आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं, जहां आप आसानी से सुन और समझ सकते हैं कि किस बारे में बात की जा रही है. अब अंग्रेजी बोलने और वाक्यों की संरचना करने के कई तरीके सीख सकते हैं.

Speaking: लंबे मोनोलॉग बोलने की कोशिश करें. अपने दोस्तों, शिक्षकों और सहकर्मियों के साथ लंबी बातचीत करें. चाहें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्रैक्टिस ग्रुप में शामिल हो जाएं. यहां अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं.

Writing: तीसरे हफ्ते में अंग्रेजी लिखने पर ध्यान दें. जर्नल लिखने से शुरुआत करें, जहां आपको रोजाना पूरे दिन को एक डायरी में लिखना होता है. इससे आप अब तक सीखी गई वाक्य संरचनाओं (sentence structure) को व्यावहारिक (practical) तरीके से लागू कर सकेंगे.

चौथा हफ्ता (पढ़ें, बोलें, सुनें)

Reading: आखिरी सप्ताह में एडवांस्ड लेवल पर आगे बढ़ना है, जहां पिछले 3 हफ्तों की एक्टिविटी के साथ एक किताब पढ़ना शुरू करना है. सबसे पहले एक काल्पनिक किताब चुन सकते हैं. किताबें आपको व्यस्त रखेंगी और अंग्रेजी में अपनी भावनाओं को दर्शाने का तरीका सीखने में मदद मिलेगी.

Listening: सुनने के लिए TEDx Talks, पब्लिक स्पीकिंग वाले वीडियो पर फोकस करें (English Videos). इनसे अंग्रेजी बोलने के तरीके सीखें. सुनने के साथ-साथ शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Speaking: आखिरी हफ्ते में आप चर्चाओं में भाग ले सकते हैं. ये ऑनलाइन फोरम पर या ऑफिस में काम से संबंधित हो सकती हैं (English Speaking Course). इससे सार्वजनिक तौर पर बोलने के लिए आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी.

Writing: आखिरी हफ्ते में जर्नल लिखने के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ब्लॉग भी लिखें. किसी भी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाकर अपने विचारों को अंग्रेजी में लिखें. शुरू में थोड़ा ऑड लग सकता है लेकिन फिर आदत बन जाएगी.

