English Learning: इंग्लिश बोलना कैसे शुरू करें? काम आएंगे ये Sentence

department. Where do you work?

5. किसी से हाल-चाल ऐसे पूछें- How’s everything?/How’s it going?

6. किसी के वीकेंड के बारे में ऐसे पूछें- How was your weekend?/How did your weekend go?

7. अपने हाल-चाल ऐसे बताएं- I’m doing fine, thanks./Not bad, thanks./Pretty good, thanks.

8. नई जगह पर किसी चीज/रूम के लिए ऐसे पूछें- Where can I find the (bathroom/coffee maker /[anything])?

9. पार्टी में किसी की तारीफ ऐसे करें- I love your (shoes/necklace etc.). Where did you get it/them?

10. दिन/रात का मौसम ऐसे बताएं- I can’t believe how hot/cold it is today!

