General Knowledge : प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पढ़ें GK के ये टॉप-10 सवाल

बैंक, एसएससी, रेलवे, सिविल सर्विस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान (GK) के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं. इसलिए सरकारी नौकरियों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसकी तैयारी आवश्यक है. हम इतिहास, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, राजनीति आदि विषयों से जुड़े जीके के 10 ऐसे वस्तुनिष्ट प्रश्न लाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद कर सकते हैं.(A) हिंदू महासभा(B) कांग्रेस(C) मुस्लिम लीग(D) युनियनिस्ट पार्टीउत्तर- (C) मुस्लिम लीग(A) जमींदारी(B) रैयतवाड़ी(C) अन्नावारी(D) देसाइवारीउत्तर- (B) रैयतवाड़ी(A) तांत्या टोपे(B) रानी लक्ष्मीबाई(C) बेगम हजरत महल(D) नाना साहबउत्तर- (D) नाना साहब(A) शिक्षा का अधोन्मुखी सिद्धांत(B)विश्वविद्यालय अधिनियम 1904(C) मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना(D) चार्ल्सवुड का निर्देश पत्र, 1864उत्तर- (D) चार्ल्सवुड का निर्देश पत्र, 1864(A) भगत सिंह ने(B) चितरंजन दास ने(C) राजगुरु(D) सरदार वल्लभभाई पटेल नेउत्तर- (D) सरदार वल्लभभाई पटेल ने(A) एमएन रॉय(B) गणेश शंकर विद्यार्थी(C) पट्‌टम ताणु पिल्लै(D) आचार्य नरेंद्र देवउत्तर- (D) आचार्य नरेंद्र देव(A) भद्राचलम में(B) चिदंबरम में(C) हम्पी में(D) श्रीकालहस्ति मेंउत्तर-(C) हम्पी में(A) विष्णु को(B) शिव को(C) सूर्य को(D) पार्वती कोउत्तर- (B) शिव को(A) अवध(B) त्रावणकोर(C) विजय नगर(D) अहोमउत्तर- (C) विजय नगर(A) स्तरी मेघों के जलवाष्प से(B) पक्षाभ कपासी मेघों के हिम स्फटकों से(C) पक्षभ मेघों के हिम स्फटकों से(D) स्तरी मेघों के धूल कणों सेउत्तर- (C) पक्षभ मेघों के हिम स्फटकों से