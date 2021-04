General Knowledge : प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए पढ़ें ये टॉप-10 सवाल

नई दिल्ली. बैंक, एसएससी, रेलवे, सिविल सर्विस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान (GK) के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं. इसलिए सरकारी नौकरियों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसकी तैयारी आवश्यक है. हम इतिहास, कला एवं सस्कृति, पर्यावरण, राजनीति आदि विषयों से जुड़े जीके के 10 ऐसे वस्तुनिष्ट प्रश्न लाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद कर सकते हैं.1. गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है ?(A) उत्तर प्रदेश(B) राजस्थान(C) पंजाब(D) बिहारउत्तर (C) पंजाब2.अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है ?(A) 21 जून(B) 15 जून(C) 28 जून(D) 01 जूनउत्तर- (A) 21 जून3. भारत के प्रसिद्ध मंगल गृह अभियान को किस नाम से बुलाया गया था(A) एसआईएस(B) बीआरओ(C) एमओएम(D) डीएडीउत्तर- (C) एमओएम4. किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है ?(A) मध्य प्रदेश(B) तेलंगाना(C) असम(D) केरलउत्तर- (C) असम5. एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था(A) जॉन हैरिंगटन(B) रूथ हैडलर(C) रोलैंड हिल(D) फेलिक्स होफमैनउत्तर- (D) फेलिक्स होफमैन6. आर्टिफिशियल हृदय का आविष्कार किया था(A) लाइनस येल, ज्यू(B) मुहम्मद यूनुस(C) गाजी यासरगिल(D) पॉल विंचेलउत्तर- (D) पॉल विंचेल7. नाइट्रोजन की खोज किसने की थी(A) हीजनबर्ग(B) फैराडे(C) हुक(D) रदरफोर्डउत्तर-(D) रदरफोर्ड8. मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे जुड़ा है ?(A) डायबिटीज के प्रति जागरूकता से(B) गर्भवती महिलाओं के पोषक आहार से(C) अंधापन उन्मूलन से(D) बच्चों के टीकाकरण सेउत्तर -(D) बच्चों के टीकाकरण से9. कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं(A) राज्यनीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में(B) मूल अधिकार में(C) संविधान की उद्देश्यिका में(D) भाग-VII मेंउत्तर- (A) राज्यनीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में10. भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहां हैं(A) रांची(B) शिमला(C) देहरादून(D) श्रीगरउत्तर- (B) शिमला