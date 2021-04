General Knowledge : किस नदी पर है भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात, पढ़ें ऐसे 10 सवाल

नई दिल्ली. बैंक, एसएससी, रेलवे, सिविल सर्विस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान (GK) के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं. इसलिए सरकारी नौकरियों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसकी तैयारी आवश्यक है. हम इतिहास, कला एवं सस्कृति, पर्यावरण, राजनीति आदि विषयों से जुड़े जीके के 10 ऐसे वस्तुनिष्ट प्रश्न लाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद कर सकते हैं.1. भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सार्वधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है(A) जलोढ़ मिट्‌टी(B) लैटराइट मिट्‌टी(C) काली मिट्‌टी(D) शुष्क मृदाउत्तर (A) जलोढ़ मिट्‌टी2. भारत का सबसे ऊंचा कुंचिकल जल प्रपात किस नदी पर स्थित है(A) शरावती(B) कावेरी(C) गोदावरी(D) वराहीउत्तर- (D) वराही3. गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है(A) राजस्थान(B) गुजरात(C) मध्य प्रदेश(D) महाराष्ट्रउत्तर- (A) राजस्थान4. भारत में यरलूंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है(A) गंगा(B) सिंधु(C) ब्रह्मपुत्र(D) महानदीउत्तर- (C) ब्रह्मपुत्र5. फिलाडेल्फिया प्रसिद्ध है(A) जलपोत बनाने के लिए(B) रेशमी वस्त्र(C) डेयरी उद्योग(D) इंजनउत्तर- (A) जलपोत बनाने के लिए6. सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है(A) 124 गुना(B) 100 गुना(C) 109 गुना(D) 115 गुनाउत्तर- (C) 109 गुना7. किस लोक नृत्य को 'गागर लोटी गरबा' के नाम से भी जाना जाता है(A) पांडवानी नृत्य(B) मेररॉस नृत्य(C) माडुभांगी नृत्य(D) पणिहारी नृत्यउत्तर- (D) पणिहारी नृत्य8. निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है(A) बीबी का मकबरा(B) ताजमहल(C) चारमीनार(D) इतमाद उद दौलाउत्तर-(C) चारमीनार9. गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे(A) कार्ल मार्क्स(B) थॉमस हॉब्स(C) चार्ल्स डार्विन(D) जॉन रस्किनउत्तर- (D) जॉन रस्किन10. किस संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया(A) दादू(B) कबीर(C) रामानंद(D) तुलसीदासउत्तर- (C) रामानंद