General Knowledge: प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए पढ़ें GK के ये टॉप- 10 सवाल और उनके जवाब

नई दिल्ली. बैंक, एसएससी, रेलवे, सिविल सर्विस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान (GK) के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं. इसलिए सरकारी नौकरियों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसकी तैयारी आवश्यक है. हम इतिहास, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, राजनीति आदि विषयों से जुड़े जीके के 10 ऐसे वस्तुनिष्ट प्रश्न लाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद कर सकते हैं.(A) एनी बेसेंट(B) सरोजनी नायडू(C)रमा बाई(D) भीकाजी रुस्तम कामा(A) जवाहरलाल नेहरू(B) राजा राममोहन राय(C) दयानंद सरस्वती(D) महात्मा गांधीउत्तर- (D) महात्मा गांधी(A) आर्थर वेस्ली(B) रॉबर्ट क्लाइव(C) वारेन हैस्टिंग(D) रिचर्ड वेलेस्ली(A) सर स्टैफोर्ड क्रिप्स(B) एलवी अलेक्जेंडर(C) रैडक्लिफ(D) पेथविक लॉरेंस(A) भगवान राम के(B) भगवान विष्णु के(C) भगवान शिव के(D) भगवान जगन्नाथ के(A) पृथ्वी की कक्षीय लंबाई(B) चंद्रमा की कक्षीय लंबाई(C) चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या(D) पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या(A) मीमांसा और वेदांत(B) न्याय और वैशेषिक(C) लोकायत और कापालिक(D) सांख्य और योगउत्तर- (C) लोकायत और कापालिक(A) अवलोकितेश्वर(B) लोकेश्वर(C) मैत्रेय(D) पद्मपाणिउत्तर- (C) मैत्रेय(A) यजुर्वेद(B) अथर्ववेद(C) ऋग्वेद(D) सामवेदउत्तर- (C) ऋग्वेद(A) पंजाब में(B) पूर्वी उत्तर प्रदेश में(C) सौराष्ट्र में(D) राजस्थान मेंउत्तर- (C) सौराष्ट्र में