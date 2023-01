GK Questions : सचिन तेंदुलकर की आटोबायोग्राफी का क्या है नाम ? पढ़ें SSC, बैंकिंग परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान

GK Questions, GK Questions For Govt Jobs Exam, GK Questions for Competitive Exams: जनरल नॉलेज सरकारी नौकरी की परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभ्यर्थियों का इन प्रश्नों से सामना लिखित परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक होता है. जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी नौकरी की राह आसान बना सकती है. जनरल नॉलेज के प्रश्न स्थायी होते हैं. इन्हें एक बार अच्छी तरह याद कर लिया जाए तो हमेशा काम आते रहते हैं. ये करंट अफेयर्स की तरह बदलते नहीं. इसलिए जनरल नॉलेज पर फोकस जरूरी है. हम आपके लिए टॉप 10 जनरल नॉलेज प्रश्न लेकर आए हैं.

प्रश्न-1. Playing its may way किसी ऑटोबायोग्राफी है ?

उत्तर-सचिन तेंदुलकर

प्रश्न-2. निपुण योजना (NIPUN Scheme) का फुल फॉर्म

उत्तर-National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy

प्रश्न-3. बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था ?

उत्तर-लॉर्ड कर्जन (1905)

प्रश्न-4. जीएसटी कितने प्रकार का है ?

उत्तर-स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी

प्रश्न-5. संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है ?

उत्तर-अनुच्छेद 32 (Article 32), संवैधानिक उपचारों का अधिकार

प्रश्न-6. क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या है ?

उत्तर- CaO, कैल्सियम ऑक्साइड

प्रश्न-7. इतिहास का पिता किसे कहा जाता है ?

उत्तर-हेरोडोटस

प्रश्न-8. मीनाक्षी मंदिर कहां है ?

उत्तर-मदुरै, तमिलनाडु

प्रश्न-9. संविधान का अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है ?

उत्तर-संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने से संबंधित

प्रश्न-10. भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है ?

उत्तर- 5 साल का

