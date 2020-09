शिक्षक दिवस 2020: पीएम समेत लोगों ने Twitter पर #OurTeachersOurHeroes के साथ किया शिक्षकों को सलाम

Who better than our knowledgeable teachers to deepen our connect with our nation’s glorious history. During the recent #MannKiBaat, I had shared an idea of teachers teaching students about lesser known aspects of our great freedom struggle. #OurTeachersOurHeroes pic.twitter.com/rsJiU3juLA — Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2020

We remain grateful to the hardworking teachers for their contributions towards shaping minds and building our nation. On Teachers Day, we express gratitude to our teachers for their remarkable efforts. We pay tributes to Dr. S. Radhakrishnan on his Jayanti. #OurTeachersOurHeroes — Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2020

#TeachersDay2020

This world would look like to be a boring and worthless palace without teachers.We are thankful to all those national heros who are on their toes to build a nation of great moral, educational,skilled human resources for a better national integrity & brotherhood. #TeachersDay2020 pic.twitter.com/JybaOLXejT — Sheik Tanzeela (@SheikTanzeela) September 5, 2020

Those Angels enlighten our lives with light of knowledge, curiosity and wisdom, To them#HappyTeachersDay#TeachersDay2020🙏🙏🙏💐💐@SANTOSH446553 @DehuryBishwajit— Soumyaranjan Pradhan (@SPradhan_25) September 5, 2020

#TeachersDay2020Education is the most powerful weapon which we can use to change the world-Nelson MandelaFirst most Powerful weapon for us is Our teachers who play an important role in our education.@kuldeepofficia — Ajay Singh (@AjaySin81763969) September 4, 2020

शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को ही हुआ था. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्‍टूडेंट्स उनका जन्‍मदिन मनाना चाहते थे लेकिन उन्‍होंने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व महसूस होगा.इस खास दिन पर सभी अपने अपने गुरुओं को मैसेज, नोट भेज रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी शिक्षक दिवस का रंग दिखा रहै है. pm मोदी ने भी शिक्षक दिवस पर ट्वीट किए. उन्होंने अपने ट्वीट #OurTeachersOurHeroes के साथ किए.प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘राष्ट्र निर्माण और छात्रों को गढ़ने में हमारे मेहनती शिक्षकों के योगदान के प्रति हम सदैव आभारी रहेंगे. शिक्षक दिवस के मौके पर अपने शिक्षकों के अतुलनीय प्रयासों के लिए हम उनका आभार जताते हैं.’’एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षकों से बेहतर कौन देश के भव्य इतिहास से हमारे जुड़ाव को और गहरा कर सकता है. इसके साथ ही उन्होंने पिछले रविवार के अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के उस अंश को भी साझा किया जिसमें उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की कहानियों को सामने लाने का आग्रह किया था.विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन प्रत्येक देश अलग-अलग तिथियों पर इस दिन को मनाता है. भारत में, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है. अमेरिका में मई के पहले पूर्ण सप्ताह के मंगलवार को शिक्षक दिवस घोषित किया गया है और वहां सप्ताहभर इसके आयोजन होते हैं. रूस में 1965 से 1994 तक अक्टूबर महीने के पहले रविवार के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता रहा है.