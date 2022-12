Haryana CET 2022: नवंबर में हुई थी हरियाणा CET परीक्षा, जारी हुई आंसर की, hssc.gov.in पर करें चेक

नई दिल्ली (Haryana CET 2022, hssc.gov.in). हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने नवंबर 2022 में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी परीक्षा आयोजित की थी (Haryana CET Exam). हरियाणा सीईटी 2022 परीक्षा की आंसर की जारी हो चुकी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह परीक्षा 5 और 6 नवंबर 2022 को हुई थी.

हरियाणा सीईटी परीक्षा की आंसर की (Haryana CET 2022 Answer Key) ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in या hsscrec22.samarth.ac.in पर लॉगिन करके चेक की जा सकती है. फिलहाल हरियाणा सीईटी रिजल्ट 2022 (Haryana CET Result 2022) को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है.

रिजल्ट का मिलेगा अंदाजा

हरियाणा सीईटी आंसर-की 2022 के जरिए उम्मीदवार अपने रिजल्ट का आकलन कर सकते हैं (Haryana CET Result 2022). परीक्षा में मार्क किए गए जवाबों को आयोग की आंसर की से मिलाएं. इसमें सही पाए गए कुल प्रश्नों से लिए निर्धारित अंकों को जोड़कर अपने मार्क्स कैलकुलेट करें. वेबसाइट पर अभी आंसर-की पर ऑब्जेक्शन फाइल करने का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है.

कैसे चेक करें हरियाणी सीईटी आंसर की 2022?

1- हरियाणा सीईटी आंसर-की चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट hsscrec22.samarth.ac.in पर जाएं.

2- वेबसाइट के होम पेज पर Public Notice लिंक पर क्लिक करें.

3- इसके बाद IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR COMMON ELIGIBILITY TEST (CET)- 2022 FOR GROUP C POST के लिंक पर जाएं.

4- वहां Check Answer Key के ऑप्शन पर क्लिक करें.

5- आंसर-की चेक करने के बाद ऑब्जेक्शन का ऑप्शन देख सकते हैं. फिलहाल ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिव नहीं किया गया है.

हरियाणी सीईटी 2022 परीक्षा (Haryana CET 2022 Exam) में शामिल हुए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन लिंक और रिजल्ट (Haryana CET Result) से जुड़े नोटिफिकेशन के अपडेट का इंतजार करें.

