Career Tips: ये डिप्लोमा कोर्स दिला सकते हैं लाखों का पैकेज

नई दिल्ली (Higher Education Courses, Career). कोरोना काल में कई लोग अपनी नौकरी (Job) गंवा बैठे थे. इसमें कोई शक नहीं है कि इस कठिन समय ने लोगों को स्किल बेस्ड जॉब (Skill Based Job) का महत्व समझा दिया है. अगर आप ग्रेजुएट हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन (Post Graduation Career Options) में डिग्री के बजाय डिप्लोमा कोर्स (Diploma Course) करके भी लाखों रुपये कमा सकते हैं.

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (Post Graduate Diploma In Management) यानी पीजीडीएम (PGDM) बी-स्कूल द्वारा कराया जाने वाला 2 साल का मैनेजमेंट कोर्स (Management Course) है. इस मैनेजमेंट कोर्स में वही उम्मीदवार प्रवेश ले सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन में 50-70 प्रतिशत अंक हासिल किए हों. कैट (CAT), एमएटी (MAT), एक्सएटी (XAT) जैसी मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षाओं के रिजल्ट के आधार पर पीजीडीएम कोर्स (PGDM Course) में आसानी से एडमिशन मिल जाता है. इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू (Personal Interview) और ग्रुप डिस्कशन होता है. यह कोर्स करने वाले उम्मीदवारों को बैंक, रिसर्च ऑर्गनाइजेशन, एजुकेशन फील्ड (Education) आदि विविध क्षेत्रों में नौकरी मिल सकती है.

कंप्यूटर में रुचि से होंगे कामयाब

पीजीडी (PGD) इन कंप्यूटर साइंस (PGD In Computer Science) दो सेमेस्टर यानी एक साल में पूरा होने वाला कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा कोर्स (Diploma Course) है. इसके सिलेबस में सीए (CA), एचटीएमएल (HTML), जावा (JAVA) और डेटाबेस मैनेजमेंट (Database Management) जैसी चीजें शामिल हैं. इस कोर्स में एडमिशन के लिए हर संस्थान के अपने नियम हैं. कुछ संस्थान में एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराए जाते हैं, जबकि कुछ योग्यता परीक्षा में अपने अंकों के आधार पर छात्रों का चयन करते हैं. कोर्स पूरा करने के बाद उम्मीदवार वेब डिजाइनर (Web Designer), सिस्टम एनालिस्ट (System Analyst), सॉफ्टवेयर डेवलपर (Software Developer) के तौर पर काम कर सकते हैं.

मोबाइल ऐप बनाकर संवारें करियर

आज के दौर में मोबाइल ऐप डेवलपर्स (Mobile App Developers) का करियर (Career) काफी रोशन है. देश में मोबाइल यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं और हर कोई अलग-अलग तरह की ऐप्स पर निर्भर है. ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में डिप्‍लोमा कोर्स (Diploma Course) करके टॉप मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हैं.

मीडिया में भी सुनहरा है भविष्य

आज-कल डिजिटल (Digital Media), प्रिंट (Print Media) और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (Electronic Media) के बारे में हर कोई जानता है. ग्रेजुएशन के बाद मास कम्युनिकेशन (Mass Communication) में किया गया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (Post Graduate Diploma) मीडिया, फिल्म और विज्ञापन, जनसंपर्क, डिजिटल संचार और मनोरंजन (Entertainment) प्रबंधन में जॉब्‍स के अवसर उपलब्ध करवाता है. स्टूडेंट्स अपने ब्लॉग (Blog) के आधार पर भी काफी अच्छा नाम और काम कमा सकते हैं.