how to be a graphologist: ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट बनकर करें व्यक्तित्व की पहचान

how to be a graphologist: मशहूर कहावत है- ‘खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देख कर.’ कुछ ऐसा ही है ग्राफोलॉजी, जिससे लिखावट देखकर ही व्यक्तित्व की पहचान की जाती है. इसमें अगर महारत है तो करियर के लिहाज से बेहतरीन ऑप्शन हैं. बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि इस सेक्टर के लोगों के लिए न केवल प्राइवेट सेक्टर, बल्कि सरकारी जॉब्स में भी बेहतरीन विकल्प हैं.

महज राइटिंग देखकर व्यक्तित्व समझने में माहिर लोगों का मिलना बेहद मुश्किल होता है. यही वजह है फ्रीलांस में भी इस सेक्टर में मोटी कमाई होती है. हालांकि, इसमें महारत हासिल करना भी आसान नहीं होता है.

कैसे बनें ग्राफोलॉजिस्ट

सबसे पहले तो यह समझने वाली बात है कि कैसे ग्राफोलॉजिस्ट बना जा सकता है. या इसके लिए किस तरह की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत होती है. इसके लिए कोर्स होते हैं. ग्राफोलॉजिस्ट बनने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत होना पड़ता है.

किस तरह से करते हैं काम

ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट किसी के हस्ताक्षर, लिखने का अंदाज, शब्दों के बीच के गैप और टेढी मेढी लाइनों की स्टडी करते हैं. यह एक तरह से किसी भी इंसान का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होता है. यही नहीं, अगर किसी का व्यक्तित्व बदलना है तो उसकी लिखावट का तरीका बदलने से ऐसा कर सकते हैं.

कोर्स के बाद ऑप्शन

– कॉर्पोरेट कंपनियां कंसलटेंट सर्विस के तौर पर ग्राफोलॉजिस्ट हायर करती हैं. इसकी मदद से वे टैलेंटेड लोगों की पहचान करके अपने यहां नौकरी पर रखती हैं.

– फोरेंसिक जांच की फील्ड में ग्राफोलॉजिस्ट बेहद जरूरी होते हैं. ग्राफोलॉजिस्ट क्रिमिनल केस सुलझाने में मदद करते हैं. कोर्ट और पुलिस भी केस सुलझाने में उनकी मदद लेती है.

– इसके अलावा विश्वविद्यालय और स्कूलों में भी टीचर के तौर पर ग्राफोलॉजिस्ट के लिए अच्छा विकल्प है.

यहां से कर सकते हैं कोर्स

– हैंडराइटिंग एनालिस्ट ऑफ इंडिया, विशाखापट्टनम

– कोलकाता में ग्राफोलॉजी संस्थान और एजुकेशन व डेवलपमेंट प्रोग्राम

– अंतरराष्ट्रीय ग्राफोलॉजी रिसर्च सेंटर, मुंबई

– ग्राफोलॉजी इंडिया डॉट कॉम, दिल्ली

– बेंगलुरु में इसके लिए कई कॉलेज और इंस्टीट्यूट हैं

