how to became education counsellor: कैसे बनते हैं एजुकेशनल काउंसलर, जानें एलिजिबिलिटी और करियर स्कोप

how to became education counsellor: 12वीं के बाद कौन सा कोर्स करें? किस विषय में ग्रेजुएशन ठीक रहेगा, मैं किस जॉब के लिए बना/बनी हूं. यह सब जानने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स अक्सर एजुकेशनल काउंसलर के पास जाते हैं. एजुकेशनल काउंसलर उनको करियर संबंधित सभी कोर्स के बारे में फुल डिटेल में समझाता है.

यदि किसी स्टूडेंट्स की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, लेकिन उसे विदेश में जाकर पढ़ाई करने की इच्छा है तो ऐसी स्थिति में एजुकेशनल काउंसलर उसे तरह – तरह की स्कॉलरशिप और कोर्स से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी देता है. जिससे उस विद्यार्थी को लाभ हो सके. एजुकेशनल काउंसलर कैसे बन सकतें हैं आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं:

ग्रैजुएशन में इन विषयों को ज़रूर लें

जो स्टूडेंट्स एजुकेशनल काउंसलर बनना चाहते हैं, वे 12वीं के बाद साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क जैसे विषयों से ग्रैजुएशन ज़रूर करें. ग्रेजुएशन के बाद काउंसलिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन भी करें.

स्पेशल कोर्स एंड गाइडेंस

वैसे तो एजुकेशनल काउंसलर बनने के लिए कोई विशेष कोर्स नहीं होता है, लेकिन गाइडेंस और काउंसलिंग के ज्यादातर कोर्सेज में एजुकेशनल काउंसलिंग के टॉपिक भी शामिल होते हैं. साइकोलॉजी बैकग्राउंड से रहने वाले काउंसलर का एक यह भी फ़ायदा है कि उन्हें व्यक्तियों और सोसायटी की बुनियादी समझ रहती है. जिससे कुछ सालों का एजुकेशनल एक्सपीरियंस रखने वाले स्टूडेंट्स भी करियर काउंसलिंग में करियर बना सकते हैं. स्टूडेंट्स पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रैक्टिस शुरू कर दें.

टॉप यूनीवर्सिटी

1.दिल्ली विश्वविद्यालय

2.बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

3.जामिया मिल्लिया इस्लामिया

4.अशोक विश्वविद्यालय

एलिजिबिल्टी

1.एजुकेशनल काउंसलर बनने के लिए डिप्लोमा और बैचलर्स डिग्री कोर्स के लिए 12वीं में पास होना जरूरी है.

2.काउंसलर संबंधित विषयों में मास्टर डिग्री कोर्स के लिए सम्बंधित विषय में बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है.

करियर स्‍कोप

एजुकेशनल काउंसलर के तौर पर इस विषय में अच्छा खासा करियर छिपा है. इससे संबंधित कोर्स पूरा करने के बाद स्‍कूल, कॉलेज, विश्‍वविद्यालय, कोचिंग सेंटर जैसे संस्थानों में जॉब कर सकते हैं. देशभर में बहुत सारे ऐसे शिक्षा संस्थान है जहां पर करियर काउंसलर की रिक्वायरमेंट बनी रहती है जहां आसानी से जॉब मिल सकती है.

इन सब के अलावा न्यूज़पेपर व मैग्‍जीन में भी काम कर सकते हैं जहां एजुकेशनल टॉपिक पर करियर काउन्सलर की सलाह का कॉलम खाली रहता है, उस कॉलम में राइटिंग का काम कर सकतें हैं. इतना ही नहीं एजुकेशनल काउंसलर खुद का इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं. इन्हें कई बार सेमिनार में भी इनवाइट किया जाता है जिसके लिए इन्हें अच्छी खासी रकम भी दी जाती है.

