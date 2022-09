how to became tattoo artist: कैसे बनें टैटू आर्टिस्ट, जानें कौन सी स्किल आयेगी काम

हाइलाइट्स टैटू बनना एक आर्ट है और इसका आर्टिस्ट बनने के लिए डिजाइनिंग का ज्ञान होना बेहद जरूरी है.

how to became tattoo artist: टैटू आर्टिस्ट का करियर आज के समय में यूनिक है. जिन्हें यह आर्ट करवाना पसंद है वे इस शौक को प्रोफेशन में भी बदल सकते हैं. प्रोफेशन के तौर पर अपनाने के लिए इस फील्ड में अब पढ़ाई भी कर सकते हैं. जो लोग नौकरी का मन नहीं बना पाते उनके लिए यह बिजनेस के भी बेहतरीन मौके देता है. अगर कैंडिडेट में क्रिएटिविटी हुई तो समझिये ये करियर उन्हें भविष्य में अच्छे मौके दे सकता है .

ऐसे करें शुरुआत

टैटू आर्टिस्ट बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. इसके लिए किसी बड़ी डिग्री या डिप्लोमा का होना बहुत जरूरी नहीं है. लाइसेंस पाने के लिए एलायंस ऑफ प्रोफेशनल टैटूइस्ट्स ने कुछ योग्यता सुनिश्चित की है.

एजुकेशनल एलिजिबिलिटी

वैसे टैटू बनाना एक आर्ट है , लेकिन यह किसी के शरीर से भी जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है. इसके लिए विज्ञान और स्टरलाइजेशन का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए. टैटू मेकिंग के लिए त्वचा की ऊपरी परत में स्याही द्वारा किसी डिजाइन को उकेरा जाता है.ऐसे में जरूरी है कि त्वचा संबंधी बीमारियों और संक्रमण के बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए .

टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए जरूरी

टैटू बनाना एक आर्ट है और इसका आर्टिस्ट बनने के लिए डिजाइनिंग का ज्ञान होना बेहद जरूरी है. एक टैटू आर्टिस्ट का काम किसी के हाथों में किसी कल्पना को ज्यों का त्यों किसी अनोखे शेप में उकेरना होता है. यहां जरा-सी गलती टैटू आर्टिस्ट की छवि को हानि पहुंचा सकती है. इसीलिए टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए ज़िम्मेदार होने के साथ डिजाइनिंग का अनुभव होना बहुत जरूरी है.

करियर संभावनाएं

आजकल बढ़ते टैटू के क्रेज को देखते हुऐ यह कह सकते हैं कि इसमें करियर का अच्छा खासा स्कोप है. एक अच्छे टैटू आर्टिस्ट करियर की शुरुआत 20 हजार रुपये मासिक कमाई से की जा सकती है. यह एक बिजनेस की तरह है जिसमे आप अपनी योग्यता और प्रसिद्धि के अनुसार लाभ कमा सकते हैं. टैटू आर्टिस्ट बॉडी आर्ट बना कर एक दिन में 10 हजार रुपये तक कमा सकते हैं.

