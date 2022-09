How to Become Para Commando: पैरा कमांडो क्या है, इसमें कैसे होती है भर्ती? जानें सब कुछ

हाइलाइट्स पैरा कमांडो भारत की सबसे खतरनाक सेना यूनिट में से मानी जाती है. इस यूनिट का गठन 1 जुलाई साल 1966 में किया गया था. पैरा कमांडो एक ऐसी सेना की टुकड़ी है जिनके पास पैराशूट साथ लेकर चलते हैं.

नई दिल्ली: How to Become Para Commando: जो भी लोग देश की सेवा करने के इच्छुक हैं वे सेना में तैनात होकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं. भारतीय सेना की इकाइयों में से एक है पैरा कमांडो. यह भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेज यूनिट भी कहलाती है.

पैरा कमांडो के जवान स्पेशल ऑपरेशन्स, होस्टेज प्रॉब्लम, डायरेक्ट एक्शन, अनकन्वेंशनल अटैक्स, स्पेशल सैनिक प्रशिक्षण, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन्स जैसे सबसे मुश्किल कामों को अंजाम देते हैं. यह देश के कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन्स को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं.

पैरा कमांडो कैसे बनते हैं?

पैरा कमांडो भारत की सबसे खतरनाक सेना यूनिट में से मानी जाती है. इस यूनिट का गठन 1 जुलाई साल 1966 में किया गया था. ये यूनिट खासतौर पर देश में हमला करने वाले आतंकवादियों से देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं. पैरा कमांडो एक ऐसी सेना की टुकड़ी है जो पैराशूट साथ लेकर चलते हैं. बता दें, भारतीय सेना में पैरा कमांडो की करीब 9 बटालियन मौजूद हैं.

पैरा कमांडो सिलेक्शन प्रोसेस 2022

कैंडिडेट्स के लिए पेराकमांडो में सिलेक्शन प्रोसेस एक बेहद चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है. पैरा रेजिमेंट में अप्लाई करने वाले हरे सैनिक को ऐसा करने का अवसर नहीं मिलता है. सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सभी प्री-टेस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स, या फिर PRTC, अधिकारियों द्वारा ARO स्थान पर आयोजित किए जाते हैं.

एलिजिबिलिटी

1. किसी भी कैंडिडेट को फिजिकल फिटनेस टेस्ट में और रिटेन टेस्ट में कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे तभी वो पैरा रेजिमेंट में शामिल होने के योग्य हैं.

2. अगर कोई कैंडिडेट पैरा रेजिमेंट के लिए विशेष स्क्रीनिंग टेस्ट में पास नहीं होते हैं, तो उन्हें पैरेंट रेजिमेंट में शामिल होने का मौका मिल सकता है.

3. कैंडिडेट्स का भारतीय नागरिक होना बेहद ज़रूरी है.

4. इस रेजिमेंट में किसी भी कैंडिडेट के अप्लाई करने की आयु सीमा 16.5 से लेकर 19.5 साल तक तय की गई है.

5. इसमें शामिल होने के लिए कैंडिडेट का अविवाहित होना ज़रूरी है. साथ ही इसमें सिर्फ पुरुष ही भर्ती ले सकते हैं.

पेरा कमांडो की तैयारी करने के लिए टॉप इंस्टीट्यूट्स

1. गार्ड कमांडो फोर्स, नई दिल्ली

2. कमांडो ट्रेनिंग अकादमी, हैदराबाद

3. क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग

4. एयरफोर्स एकेडमी, डुंडीगाल

5. द काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल, मिजोरम

6. अपरंपरागत कमांडो कॉम्बैट अकादमी

पैरा कमांडो की सैलरी

पैरा कमांडो को उनके काम के हिसाब से एक बेहद अच्छी सैलरी दी जाती है. पैरा कमांडो के सैनिकों को हर साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा सैलरी मिलती है. साथ ही उन्हें सेना में दिए मिलने वाले सभी सुविधाएं और लाभ दिए जाते हैं.

ये भी पढ़ें-

SAIL Sarkari Naukri: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 10वीं, ITI पास करें आवेदन, होगी अच्छी सैलरी

Sarkari Naukri: ITI पास के लिए IREL में इन पदों पर निकली वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा चयन, मिलेगी अच्छी सैलरी

Tags: Career, Career Guidance, Indian army, Job and career