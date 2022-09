How to become Police Constable : पुलिस कांस्टेबल कैसे बने? जानें क्या योग्यता चाहिए और कैसे बनेगा करियर

How to become Police Constable : भारत में पुलिस कांस्टेबल बनना एक प्रतिष्ठा की बात होती है. पुलिस कांस्टेबल सरकारी अधिकारी होते हैं जो समाज में किसी भी तरह के क्राइम को रोकने में मदद करते हैं ताकि शांति और भायचारा लोगों के बीच बना रहे. देश में कई ऐसे युवा हैं जो पुलिस कांस्टेबल बन देश की सेवा और अपने करियर को नई ऊड़ान देना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है.

पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए?

जो व्यक्ति पुलिस कांस्टेबल बनने के इच्छुक हैं वो पहले कक्षा 12वीं किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास कर लें. आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए. हालांकि, हर राज्य के लिए आयु सीमा अलग-अलग हो सकती है. पुरुष उम्मीदवार की ऊंचाई 168 सेमी और महीला उम्मीदवार की ऊंचाई 160 सेमी होनी आवश्यक है. पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री की आवश्यक्ता नहीं होती है.

पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए किन तरह की परीक्षा को पास करना होगा?

पुलिस कांस्टेबल भर्ती चार स्टेप के टेस्ट के बाद होती है. ये टेस्ट हैं- लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, दस्तावेज और चिकित्सा परीक्षण. हर राज्य समय-समय पर भर्ती निकालते रहते हैं. जो व्यक्ति चारों तरह के परीक्षण में पास करते हैं वो पुलिस कांस्टेबल बनने के योग्य होते हैं.

पुलिस कांस्टेबल को लाभ क्या मिलता है?

पुलिस कांस्टेबल को वेतन के अलावा कई और चीजों का लाभ मिलता है. जैसे- महंगाई भत्ता, वर्दी भत्ता, चिकित्सकीय सहायता, वाहन भत्ता और राशन धन भत्ता आदि.

पुलिस कांस्टेबल का वेतन कितना होता है?

जिन पुलिस कांस्टेबल की नौकरी 3 वर्ष से कम की हैं उन्हें लगभग ढाई लाख सालाना तक वेतन मिलता है. जिनकी सर्विस के 4 से नौ साल हो गए हैं उन्हें चार लाख रुपये सालाना तक सैलरी मिलती है. 10 से 20 साल की रेगुलर सर्विस वाले कांस्टेबल की सैलरी सालाना साढ़े चार लाख रुपये तक मिली है.

