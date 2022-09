How to Become Army Officer: बनना चाहते हैं आर्मी ऑफिसर, तो जानें रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सैलरी और एलिजिबिलिटी

हाइलाइट्स देश की सेवा करना आजकल के कई युवाओं का सपना है. आर्मी में भर्ती के बाद कोई भी कैंडिडेट देश की सेवा करने का मौका तो पायेगा ही साथ ही उनको एक सिक्योर्ड सरकारी नौकरी भी मिलेगी. कोई भी कैंडिडेट जो इंडियन आर्मी में भर्ती लेना चाहता हो उसका 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है.

नई दिल्ली: How to Become Army Officer: देश की सेवा करना आजकल के कई युवाओं का सपना है. जिसके लिए वो सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं. सेना में अपना करियर बनाने के लिए कई बटालियन मौजूद हैं. जिनमे शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स को उसके लिए योग्य होना ज़रूरी है.

हर साल लगभग लाखो लोग सेना में भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं. जिसके लिए उनको नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA की तैयारी करनी होती है. इसके अलावा लाखों युवा देश में जगह-जगह आयोजित होने वाली आर्मी भर्ती रैली में भी शामिल होकर सेना में भर्ती होने की कोशिश करते रहते हैं.

आर्मी में भर्ती के बाद कोई भी कैंडिडेट देश की सेवा करने का मौका तो पायेगा ही साथ ही उनको एक सेक्योर्ड सरकारी नौकरी भी मिलेगी. जिसमे उन्हें एक अच्छी सैलरी के साथ साथ कई तरह की सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं. आइये जानते हैं कैसे कोई कैंडिडेट एक आर्मी अफसर बनकर अपने करियर को नई दिशा दे सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

1. कोई भी कैंडिडेट जो इंडियन आर्मी में भर्ती लेना चाहता हो उसका 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है.

2. आर्मी ऑफिसर के एग्जाम के फॉर्म भरने के समय सतर्क रहें.

3. आर्मी की परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी रखें.

4. मेडिकल और फिजिकल टेस्ट की अच्छी तरह से तैयारी करें.

5. अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा रखें.

योग्यता

1. कैंडिडेट का भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है.

2. कैंडिडेट अविवाहित होना चाहिए.

3. कैंडिडेट का कम से कम 10वीं या 12वीं पास होनी चाहिए.

4. कैंडिडेट हाइट 170 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए.

5. कैंडिडेट का वजन कम से कम 50 kg या उससे ऊपर होजना चाहिए.

6. कैंडिडेट के सीने की चौड़ाई कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए.

7. कैंडिडेट की आंखों की रोशनी 6-6 होनी चाहिए.

8. इसके अलावा हर कैंडिडेट शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना ज़रूरी है.

आयु सीमा

इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए हर कैंडिडेट की उम्र कम से कम 18 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए. इसके अलावा आरक्षित वर्ग के लोगों को उम्र सीमा में छूट दी मिलती है.

इंडियन आर्मी ऑफिसर की वेतन

इंडियन आर्मी किसी भी सैनिक को अच्छी खासी सैलरी होती है. शुरुआत में किसी भी इंडियन आर्मी अफसर की सैलरी 5,200 से ₹20,200 तक भी हो सकती है. समय के साथ पद बढ़ता जाएगा और उसी के साथ वेतन में भी बढ़ोतरी होगी.

इसमें नौकरी मिलने के बाद हर महीने ₹56,100 से लेकर ₹1,77,500 तक सैलरी मिल सकती है. साथ ही इसमें ग्रेड पे और बोनस भी दिया जाता है जो कि कैंडिडेट की सैलरी को और बढ़ाता है.

