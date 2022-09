How to Become Chef: कैसे बनते हैं शेफ, इसके लिए कौन सा कोर्स करें? जानिए

हाइलाइट्स खाना बनाने के क्षेत्र मे व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास इस क्षेत्र के लिए डिप्लोमा की डिग्री होना आवश्यक है खाने से जुड़ी ज्यादातर चीजों के बारे मे ज्ञान होना चाहिए उनके फायदे और नुकसान के बारे मे भी आपको ज्ञान हो। इस क्षेत्र मे करियर बनाने के लिए आपकी कोई योग्यता मायने नहीं रखती है। अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है।

नई दिल्ली: How to Become Chef: अगर खाना बनाने और खाने के हैं शौकीन तो आप यकीनन एक शेफ के लिए परफेक्ट हैं. वैसे तो इस व्यस्त दुनिया कलाकारों की कमी नहीं है, लेकिन जिसे खाना बनाने और परोसने की समझ हो तो उसे शेफ का कोर्स जरूर करना चाहिए. जब से हास्पिटैलिटी मैनेजमिंट के फील्ड में तेजी आई है, तब से शेफ भी एक बढ़िया करियर ऑप्शन हो गया है. अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है, तो इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आपकी कोई योग्यता मायने नहीं रखती है.

हांलाकि यदि आप खाना बनाने के क्षेत्र मे व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास इस क्षेत्र के लिए डिप्लोमा की डिग्री होना आवश्यक है. 12वीं के बाद आप इसमें डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं. एक शेफ को अपने काम में क्रिएटिव होना चाहिए. उसे खाना बनाने के साथ-साथ उसे आकर्षक ढंग से पेश करने का गुण भी होना चाहिए. इसके साथ ही उसे हर तरह की डिशेज बनानी आने चाहिए. एक शेफ के लिए फूड इंडस्ट्री के बारे में अपडेटेड रहना बहुत जरुरी है. उसे विभिन्न देशों के कल्चर और वहां के लोगों की ईटिंग हैबिट्स के बारे में पता होना चाहिए.

कर सकते हैं ये कोर्स

बीएससी इन हॉस्पिटलिटी एण्ड होटल एडमिनिस्ट्रेशन

डिप्लोमा इन कुकरी

क्राफ्ट्समैनशिप कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस मैनेजमेंट

डिप्लोमा इन बेकरी एंड कनफेक्शनरी

ये होनी चाहिए स्किल्स

खाने से जुड़ी ज्यादातर चीजों के बारे मे ज्ञान होना चाहिए. उनके फायदे और नुकसान के बारे मे भी आपको ज्ञान हो. बदलते समय के अनुसार आजकल नई नई रेसिपी आती रहती है ऐसे मे आपको खुद को अपडेट रखना जरूरी होता है. साथ ही हिन्दी और इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना चाहिए. इसके अलावा आपके अंदर दूसरों की बातों को जल्दी समझने की क्षमता भी होनी चाहिए.

