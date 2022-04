UPSC Exam: कम रैंक के साथ भी बन सकते हैं IAS ऑफिसर, जानें कैसे

नई दिल्ली (UPSC Exam, IAS Officer, Sarkari Naukri). आईएएस (IAS Officer), आईपीएस (IPS), आईएफएस (IFS), आईआरएस (IRS) आदि रैंक का ऑफिसर बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा देना अनिवार्य है. इस परीक्षा का स्तर काफी कठिन और नेशनल लेवल का होता है. इसमें 3 चरण होते हैं और सभी में अच्छा स्कोर हासिल करने वालों को इस प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) के योग्य माना जाता है.

आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस आदि पद कैंडिडेट की रैंक के आधार पर अलॉट किए जाते हैं. आईएएस ऑफिसर (IAS Officer) बनने के लिए टॉप रैंक हासिल करना जरूरी है. कम रैंक वालों के लिए आईएएस ऑफिसर बन पाना मुश्किल होता है (How To Become IAS Officer). हालांकि, एक ऐसा तरीका है, जिसके जरिए कम रैंक होने के बावजूद उम्मीदवार आईएएस ऑफिसर (IAS Rank) बन सकता है.

कम रैंक के साथ कैसे बनें IAS?

IAS ऑफिसर का पद टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को अलॉट किया जाता है. लेकिन कई बार कम रैंक वाले उम्मीदवार भी इस टॉप पोजिशन की सरकारी नौकरी तक पहुंच जाते हैं. दरअसल, चयनित अभ्यर्थियों को उनकी वरीयता के आधार पर पद दिया जाता है. अगर टॉप रैंक हासिल करने वाला कोई उम्मीदवार आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस आदि ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके बाद की रैंक वाले को आईएएस ऑफिसर बनने का मौका दे दिया जाता है.

