How to Become Neurologist: कैसे बनें न्यूरोलॉजिस्ट, कहां से करें कोर्स? जानिए जरूरी बातें

हाइलाइट्स एक अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए डायग्नोसिस और रिसर्च स्किल अच्छी होनी चाहिए. न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम से जुड़े विकारों का उपचार करते हैं. न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम के विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं.

नई दिल्ली: How to Become Neurologist: न्यूरोलॉजी मेडिकल विज्ञान की वो शाखा है, जिसमें नर्वस सिस्टम से जुड़े विषयों का अध्ययन कराया जाता है. जो डॉक्टर न्यूरोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है. न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क से जुड़े बीमारियों का उपचार करते हैं. इसके अलावा अल्जाइमर, मिरगी, माइग्रेन और पार्किंसन जैसे रोगों का भी इलाज करते हैं.

भारत में नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क से जुड़े बीमारियों के बढ़ने की वजह से न्यूरोलॉजिस्ट की मांग में इजाफा देखा जा रहा है. हॉस्पिटस और हेल्थ केयर सेंटर में भी इस प्रोफेशन की डिमांड बढ़ गई है. इन सब के अलावा विदेश के यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर में भी न्यूरोलॉजिस्ट के लिए कई अवसर मौजूद हैं. आइए जानते हैं न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए और कोर्स से जुड़े डिटेल्स के बारे में.

न्यूरोलॉजिस्ट के लिए क्या योग्यता चाहिए?

न्यूरोलॉजी की पढ़ाई ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, दोनों में कर सकते हैं. दोनों ही ऑप्शन मौजूद हैं. विभिन्न स्तर पर कोर्सेज मौजूद हैं. जैसे- डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट लेवल. इन कोर्सेज को करने में अलग-अलग समय लगेगा. अगर न्यूरोलॉजी में स्नातक करेंगे तो 3 से 4.5 वर्ष लग जाएंगे. वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल करने में दो साल. न्यूरोलॉजी में स्नातक करने के लिए कक्षा 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास करना होगा. वहीं किसी अच्छे संस्थान में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) जैसी परीक्षा को क्वालीफाई करना अनिवार्य है.

इन संस्थानों से करें न्यूरोलॉजी की पढ़ाई

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

2. गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज, त्रिशूर, केरल

3. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू, उत्तर प्रदेश

4. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली

5. जवाहारलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी

यह भी पढ़ें:

Education: एग्जाम प्रिपरेशन के लिए क्या है नोट्स बनाने का सही तरीका, जानें जरूरी 5 टिप्स

Career Tips: अर्ली करियर प्लानिंग क्या है? जानिए इसके फायदें

न्यूरोलॉजिस्ट का स्कोप क्या है?

भारत में न्यूरोलॉजिस्ट महीने के 70 से 90 हजार रुपये आसानी से कमा लेते हैं. एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद इस सेक्टर में तेजी से ग्रोथ होती है. दुनियाभर में न्यूरोलॉजिस्ट टॉप पेइंग जॉब्स में आता है. प्रावइेट अस्पताल या क्लिनिक में न्यूरोलॉजिस्ट का काम करते हैं तो वेतन ज्यादा मिलता है. न्यूरोलॉजिस्ट कॉम्पलेक्स और फेसिनेटिंग क्षेत्र में काम करते हैं. न्यूरोलॉजिस्ट बनकर मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में फैकल्टी मेंबर के तौर पर भी काम कर सकते हैं.

Tags: Career, Career Guidance, Job and career