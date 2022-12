RTO ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होता है, 60 हजार तक मिलती है सैलरी

हाइलाइट्स कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी जरूरी है. इसे देश के सभी प्रतिष्ठित सरकारी विभागों में से एक माना जाता है.

How to become RTO officer: रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, RTO (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) सरकारी विभाग वाहनों के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी, वाहनों का बीमा और परिवहन वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने का का काम करता है. इन सभी चीजों की रिस्पांसिबिलिटी आरटीओ ऑफिसर (Regional Transport Officer) के पास ही होती है. इसे देश के सभी प्रतिष्ठित सरकारी विभागों में से एक माना जाता है. इस फील्ड की डिमांड काफी ज्यादा है.

एलिजिबिलिटी

-कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी जरूरी है.

-संबंधित पद के लिए कैंडिडेट को डिप्लोमा कोर्स करना होगा.

-RTO भर्ती के लिए सभी चरणों में कैंडिडेट्स का पास होना जरूरी है.

-लॉअर ग्रेड ऑफिसर जैसे असिस्टेंट आरटीओ या मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) पद नौकरी हासिल करनी होगी.

-लॉअर ग्रेड में काम का अनुभव प्राप्त करने के बाद रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसयर यानी आरटीओ ऑफिसर बन सकते हैं.

एज लिमिट

जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 21 वर्ष से 30 वर्ष तक एज लिमिट राखी गई है. ओबीसी कैटेगरी के लिए 21 वर्ष से 33 वर्ष तक एज लिमिट तय है. एससी या एसटी कैटेगरी के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 37 वर्ष तक की है.



कैसे होगी भर्ती

RTO ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया स्टेट सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाती है. जिसमें कुल तीन चरण शामिल हैं. पहले चरण में रिटेन एग्जाम, दूसरे चरण में फिटिनेस टेस्ट या फिर मेडिकल टेस्ट और तीसरे चरण में कैंडिडेट्स का इंटरव्यू राउंड लिया जाता है.



सैलरी

RTO ऑफिसर की सैलरी लगभग 30,000 से 60,000 रुपये महीना होती है. हालांकि, अनुभव, वर्क प्रोफाइल, फील्ड, परफॉरमेंस के हिसाब से भी अलग अलग तय की जाती है. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में आरटीओ ऑफिसर की सैलरी भी कहीं कम या कहीं ज्यादा हो सकती है.

