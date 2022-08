Career as Social Media Influencer: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन कर कमा सकते हैं लाखों रूपए, जानिये कैसे

हाइलाइट्स कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल आसानी से कर सकता है. आजकल बड़े- बड़े न्यूज़ चैनल, बिजनेसमैन, अभिनेता, नेता, जैसे लोग भी सोशल मीडिया पर काफी काफी एक्टिव रहते हैं और कुछ न कुछ पोस्ट कर सकते हैं. आज के समय में सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करके पैसे कमाए जा सकते हैं.

नई दिल्लीः How to Become Social Media Influencer: जिस तरह युवाओं का आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट की तरफ रुझान बढ़ रहा है उसी के चलते अब सोशल मीडिया पर भी करियर बनाने का अच्छा विकल्प आ गया है. अब कोई भी सोशल मीडिया के ज़रिये करियर बना पायेगा और अच्छे पैसे भी कमाए जा सकते हैं.

सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर वो लोग होते हैं, जो सोशल मीडिया पर अपनी रणनीति बनाकर कई तरह के कंटेंट पब्लिश करते हैं. इससे उनके सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगातार फॉलोवर्स बढ़ते रहते हैं. जिसके बाद कई प्राइवेट कंपनियां उन्हें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी चुनती हैं. जिससे उन्हें काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं.

सोशल मीडिया क्या है?

सोशल मीडिया की वेबसाइट और एप्लिकेशन होती है जिसके ज़रिये यूजर तरह तरह के लोगों से जुड़ सकते हैं. कोई फोटो, वीडियो या कुछ लिख कर सबके साथ साझा कर सकते हैं. जैसे फेसबुक, फेसबुक एक काफी बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जिस पर कई लोग अपना एकाउंट बनाकर लोगों से जुड़ते हैं. इसके साथ ही ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज जैसी चीज़े भी शेयर कर सकते हैं.

कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल आसानी से कर सकता है. आजकल बड़े- बड़े न्यूज़ चैनल, बिजनेसमैन, अभिनेता, नेता, जैसे लोग भी सोशल मीडिया पर काफी काफी एक्टिव रहते हैं और कुछ न कुछ पोस्ट कर सकते हैं. आज के समय में सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करके पैसे कमाए जा सकते हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म

फेसबुक

यूट्यूब

ब्लॉग

व्हाट्सएप

पिंटरेस्ट

कोरा

इंस्टाग्राम

लिंक्ड इन

ट्विटर

ईमेल

स्नैपचैट

टम्बलर

सोशल मीडिया से कितने पैसे कमा सकते हैं?

एक शोध के अनुसार सोशल मीडिया पर जिसके भी लगभग 10,000 से 50,000 के बीच जिसके भी फॉलोवर होते हैं तो हर साल कम से कम प्रति वर्ष कम से कम 30 लाख से 90 लाख रूपए तक आसानी से कमा सकते हैं. वंही जिन सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर के लाखों में फॉलोवर हैं, तो वे प्रतिपोस्ट हजारों डॉलर भी चार्ज करते हैं. ऐसे कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनके 5000 या उससे ज़्यादा फॉलोवर हैं. उन्हें कई प्राइवेट कंपनियां अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हिरे करती हैं. साथ ही 1 पोस्ट के लिए कम से कम 10 से 20 हज़ार रूपए तक भी देते हैं.

किन प्लेटफार्म से कमा सकते हैं अच्छे पैसे

ब्लॉगिंग

यूट्यूब

इंस्टाग्राम

फेसबुक

लिंक्ड इन

