कैसे बनते हैं सरकारी विभाग में स्टेनोग्राफर, क्या करना होता है काम ? मिलती है 30 हजार रुपये महीने सैलरी

How To Become Stenographer : सरकारी विभागों में स्टेनोग्राफर का पद काफी महत्वपूर्ण है. एक स्टेनोग्राफर राइटिंग/टाइपिंग/ट्रांसक्राइबिंग और ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के रख-रखाव जैसे काम करता है. ट्रांसक्राइबिंग का मतलब स्पष्ट करना जरूरी है. इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा बोली जा रही बातों को शॉर्टहैंड में लिखना. ट्रांसक्राइब का काम आमतौर पर अधिकारियों द्वारा ली जा रही किसी मीटिंग में होता है. इसलिए एक स्टेनोग्राफर बनने के लिए सबसे पहले शॉर्टहैंड राइटिंग स्किल का होना जरूरी है. इसे स्टेनोग्राफी कहते हैं. स्टेनोग्राफर की जरूरत अंग्रेजी और हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी होती है. स्टेनोग्राफर की भर्ती विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में समय-समय पर निकलती रहती है. सरकारी विभागों के साथ प्राइवेट सेक्टर में भी स्टेनोग्राफर की अच्छी खासी डिमांड है.

स्टेनोग्राफर के लिए शैक्षणिक योग्यता

स्टेनोग्राफर बनने के लिए 12वीं पास होने मे साथ स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट होना जरूरी है. स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में हिंदी के लिए कम ये कम 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड और शॉर्टहैंड की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए. जबकि अंग्रेजी भाषा में स्टेनोग्राफी करने के लिए 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड और शॉर्टहैंड स्पीड कम से कम 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए. हालांकि कुछ विभागों में योग्यता भिन्न-भिन्न हो सकती है. इसलिए नोटिफिकेशन जरूर देखना होगा.

स्टेनोग्राफर बनने की उम्र सीमा

स्टेनोग्राफर बनने के लिए उम्र सीमा 18 से 25 साल है. स्टेनोग्राफर भर्ती में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी.

स्टेनोग्राफर बनने की सैलरी

सरकारी विभागों में स्टेनोग्राफर को पे-बैंड 1 अर्थात रु.5200-20200 और रु.2600 ग्रेड पे के अनुसार सैलरी मिलती है. इसके अनुसार शुरुआती सैलरी लगभग रु.30,000 मिलती है. ग्रेड पे अलग-अलग विभागों में अलग-अलग हो सकता है.

ये भी पढ़ें:

फुल टाइम जॉब, प्रेगनेंसी में तबियत खराब, ऑफिस के रास्ते में की IAS बनने की तैयारी

वायरल हुई इस IAS की फोटो, खेत में पहुंची तो चौंके किसान, प्रेगनेंसी में भी किया था काम

Tags: Government jobs, Job and career, Jobs news