How to Become Travel Blogger: ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो इन बातों का रखें ध्यान

नई दिल्लीः How to Become Travel Blogger: कई लोगों को नई जगह जाना और नई-नई चीज़ें देखने का काफी शौक होता है. जिसमे बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ता है. ऐसे लोग ब्लॉगिंग में भी करियर बना सकते हैं. जिसमे उनको पैसा भी भरपूर मिलेगा और कुछ खर्च नहीं करना होगा. आजकल ऐसी कई ट्रैवल एजेंसी हैं जो अपने ट्रिप पैकेज को प्रोमोट करने के लिए ट्रैवल ब्लॉगर हायर करते हैं. जिनका पूरा खर्च कंपनी उठाती है.

किसी भी ब्लॉगर को अगर अपने हिसाब से काम करना है तो वो पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करके भी अपना डाटा अलग अलग कंपनी में भेज सकता है और पैसे कमा सकता है. इसके लिए कई टिप्स और ट्रिक्स भी मौजूद हैं. ब्लॉगिंग के लिए वीडियो भी शूट किया जाता है. जिसका हर एक सेगमेंट बहुत ध्यान से चुनना होता है. आइये जानते हैं कुछ ज़रूरी चीज़े-

क्या होगा ब्लॉगिंग कंटेंट

एक ट्रैवल ब्लॉगिंग के तौर पर अच्छा कंटेंट कोई तभी ढूंढ पायेगा जब उन्हें मज़ेदार जगहों पर जाने में दिलचस्पी होगी. इसमें ट्रैवल करना और मज़ेदार चीज़ों को ढूंढ़ना होगा. जो लोग सैर-सपाटे के शौकीन होंगे उनके लिए ये काम बेहद आसान है.

अपने अच्छे कंटेंट के ज़रिये महंगी जगहों तक अपनी पहुंच बनाएं. इसकी शुरुआत खुद के लोकल शहर से भी हो सकती है. जैसे अपनी वीडियो में आसपास की जगह दिखाना या फिर स्मारक दिखाना. ऐसी चीज़ों को चुनना बेहतर रहेगा जिनके बारे में काफी कम लोग जानते हों.

इम्प्रेसिव प्रोफाइल दिखाएं

अगर कोई ब्लॉगर यूट्यूब के जरिये ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इस पर अपनी एक अच्छी और आकर्षक प्रोफाइल बनानी ज़रूरी है. इसमें अच्छा नाम, प्रोफाइल पिक्चर, डिस्क्रिप्शन जैसी ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए. जिससे लोग उस चैनल की वीडियो को देखें और आगे लोगों को भी साझा करें.

ब्लॉग का एक अच्छा थीम चुने

ब्लॉग का एक अच्छा थीम होना बेहद ज़रूरी है. क्योंकि अगर किसी भी ब्लॉगिंग चैनल या कंपनी का थीम नहीं है तो, कंटेंट थोड़ा भ्रामक लगेगा. थीम देखते हुए लोगों को वो आकर्षक लगेगा जिससे कंपनी ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएगी. थीम केसी भी हो सकती है – फैमिली ट्रैवल , पर्टिकुलर कंट्री ट्रैवल , होटल रिव्यु, लक्ज़री ट्रैवल , बजट ट्रैवल , इत्यादि.

शुरुआत में महंगे टूल्स ना खरीदें

अगर किसी ने हाल ही में ही ब्लॉगिंग शुरू की है तो वो शुरुआत में ही मेहेंगे टूल्स न खरीदें. जैसे DSLR कैमरा जो की काफी मेहेंगा आता है. शुरुआत में ये कोशिश करनी चाहिए की काम बजट में एक अच्छा व्लॉग तैयार किया जाए.

कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट रहें

अगर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है तो उसको कैमरा के सामने बिना रुके या बिना हिचकिचाए बोलना आना चाहिए. ब्लॉगिंग करते हुए अगर चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखेगा तो लोग वो वीडियो देखेंगे भी और आगे लोगों साझा भी करेंगे.

