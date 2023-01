MBA के लिए बी-स्कूल का चयन करते समय किन बातों का ध्यान में रखना है जरूरी

how to B-School for MBA: अच्छे मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट अपने छात्रों को अच्छा माहौल देने के लिए जाने जाते हैं, ताकि वहां पर पढ़ने वाले छात्र अपना पूरा ध्यान अध्ययन और व्यक्तित्व विकास केंद्रित करते हुए कॉरपोरेट जगत में अपना शानदार करियर बना सकें. एडमिशन लेते समय छात्रों को कई जरुरी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे- वहां का प्लेसमेंट स्टेटस, इंस्टिट्यूट की रैंकिंग, फैकल्टी, एलुमनाई, स्पेशलाइजेशन, करिकुलम और इंडस्ट्री एक्सपोजर आदि.

यह बी-स्कूल (B-School) न केवल इंडस्ट्री की आज की आवश्यकता बल्कि भविष्य में आने वाली जरूरतों को भांपकर उनके अनुसार कोर्स तैयार करता है, और नए-पुराने हर तरह के प्रोफाइल में कैंपस प्लेसमेंट भी देता है.

प्लेसमेंट के साथ न्यू-एज प्रोफाइल जॉब्स के लिए मिलते हैं सुनहरे मौके:

आज मार्केट में न्यू-एज प्रोफाइल जॉब्स की काफी डिमांड है और इसीलिए जयपुरिया छात्रों की पहली पसंद बना हुआ है क्योंकि यहां से पास-आउट होने वाले छात्र सीनियर एनालिस्ट, मॉर्गेज बैंकिंग एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिजिटल और सोशल मीडिया, प्रोक्योरमेंट एडवाइजरी, डाटा एनालिस्ट, रिस्क एडवाइजरी, मार्केटिंग जैसे कई न्यू-ऐज जॉब्स प्राप्त कर रहे हैं.

जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के टॉप रिक्यूटर्स में एक्सेंचर, सीपल कॉर्पोरेशन, बर्काडिया, टी.वी.एस मोटर्स, पर्नोड रिकार्ड, बजाज हाउसिंग, हेक्सावेयर, महिंद्रा फाइनेंस, रेलीनेस मोबिलिटी, PwC, ANZ बैंक, डेलॉयट, डाबर, ऑक्सेन पार्टनर्स, कोलगेट पामोलिव, प्लॉयकैब, हाफेल इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, टाटा टेक्नोलॉजीज, बिरला पेंट, कैंटर, सदरलैंड ग्लोबल, सिग्निफाई, किम्बरले क्लार्क, एक्लेरक्स, टाटा कंज्यूमर, इ-वैल्यू सर्व, HCL, यूनो मिंडा, अदानी विल्मर, MRF, HUL और बजाज इलेक्ट्रिकल्स आदि शामिल हैं.

देश के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की सूची में शामिल है जयपुरिया के सभी 4 संस्थान:

ऐसे में जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने इन सभी मानकों पर लगातार अपना भरोसा साबित किया है और ये गर्व की बात हैं कि जयपुरिया के सभी कैंपस को वर्ष 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) द्वारा देश के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में स्थान दिया गया है. जयपुरिया नोएडा को 51वां, जयपुरिया लखनऊ को 78वां, जयपुरिया जयपुर को 81वां और जयपुरिया इंदौर को 102-125 रैंक बैंड में रखा गया है.

रैंकिंग के अलावा Jaipurian Institute of Management को अलग-अलग संस्थानों से भी मान्यता प्राप्त है, इसमें जयपुरिया के चार कैंपस में उपलब्ध एआईसीटीई (AICTE) एप्रूव्ड पीजीडीएम को एमबीए समकक्ष मान्यता, एआईयू (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) और एनबीए की स्वीकृति प्राप्त हैं.

जयपुरिया देता है वर्ल्ड क्लास फैकल्टी और बेहतरीन एल्युमिनाई कनेक्शन:

जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 27 वर्ष की समृद्ध विरासत और व्यापक एल्युमिनाई आधार ये बताते हैं कि यहां पढ़ने वाले छात्रों को बिजनेस शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह की आधुनिक सुविधा प्राप्त है. यहां के 13000+ एल्युमिनाई, 150+ फैकल्टी मैंबर्स और 375+ इंडस्ट्री रिक्रूटर्स इस संस्थान की मजबूती को दर्शाते हैं.

अगर आप भी MBA में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो बी-स्कूल के लिए Jaipuria आपकी एक बेहतरीन पसंद हो सकता हैं. यहां पर छात्रों को उनकी मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है. यह स्कॉलरशिप उनके CAT/MAT स्कोर के आधार पर दी जाती है.

