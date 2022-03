Results 2022: परीक्षा का रिजल्ट बिगड़ने पर क्या करें? इन टिप्स से होंगे मोटिवेट

नई दिल्ली (Results 2022, Success Tips, Mental Health Tips). परीक्षाओं में कम नंबर आना या फेल हो जाना आम बात है. लेकिन उस फेल्योर के कारण अपनी जिंदगी में ठहर जाना गलत है (Success Tips). अगले कुछ महीनों में कई परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होने वाले हैं (Results 2022). इनमें सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट (CBSE Term 1 Result), बिहार बोर्ड रिजल्ट (BSEB Result), यूपीटीईटी रिजल्ट (UPTET Result) आदि मुख्य हैं.

रिजल्ट जारी होने के बाद कई उम्मीदवार अपने रिजल्ट से नाखुश रहते हैं. हो सकता है कि किसी परीक्षा में आपके अंक कम आए हों लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि न तो वह परीक्षा आखिरी थी और न ही जिंदगी की परीक्षा थी (Mental Health Tips). आप दोबारा डबल मेहनत और तैयारी के साथ परीक्षा में शामिल होकर बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं. जानिए फेल होने या कम अंक आने पर खुद को कैसे संभालें (How To Deal With Failure). इस दौरान मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना जरूरी है.

जिंदगी के लिए बनाएं बड़े लक्ष्य

किसी भी परीक्षा में असफल होने पर अपनी जिंदगी को वहीं रोक न दें. अपने लिए बड़े लक्ष्य बनाएं और उन पर काम करना शुरू कर दें. अपनी गलतियों को समझते हुए आगे बढ़ जाएं.

खुद से बात करना है जरूरी

परीक्षा में कम अंक आने पर शिक्षकों और अभिभावकों से डांट या सीख मिलना लाजिमी है लेकिन उस सीख पर काम करना आपके ऊपर है (Self Evaluation). इसके लिए खुद से बात करें और कम अंक आने की वजह को समझें.

डर को न होने दें हावी

परीक्षा में असफल होने पर डर को खुद पर हावी न होने दें. उस डर और नेगेटिविटी से आगे बढ़कर नए मुकाम हासिल करें. कई जाने-माने लोग भी अपने पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं लेकिन ठोकर खाकर आगे बढ़ना जरूर सीख जाते हैं.

