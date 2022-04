Board Results: क्या आप रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं? इन टिप्स से कूल रखें माइंड

नई दिल्ली (Board Results, How To Deal With Stress, Exam Stress). इन दिनों सभी परीक्षार्थी अपने विषयों के रिवीजन में व्यस्त हैं. जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, वे रिजल्ट (Board Results) का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में उन पर तनाव हावी होना सामान्य है. लेकिन करियर एक्सपर्ट (Career Expert) और हेल्थ एडवाइजर की मानें तो कई बार यह तनाव काफी घातक साबित हो जाता है.

परीक्षा में आपने क्या लिखा है और आपके कितने नंबर आने की उम्मीद है, यह आप अच्छी तरह से जानते होंगे. इस स्थिति में रिजल्ट जारी होने तक स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है (How To Deal With Stress). अगर आप बोर्ड रिजल्ट या एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं तो अपनी मेंटल हेल्थ (Mental Health) को ठीक रखने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना होगा.

रिजल्ट से पहले खुद को कूल कैसे रखें?

कई बार रिजल्ट घोषित होने का इंतजार काफी लंबा साबित हो जाता है. ऐसे में परीक्षार्थी अपना धैर्य खोने लग जाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं (How To Deal With Stress). इन टिप्स की मदद से आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं-

1- कई छात्र रिजल्ट घोषित होने से पहले ही नंबरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. ऐसा करने से उन्हें एंग्जायटी की समस्या हो सकती है. इन दिनों रिजल्ट के बारे में न सोचकर अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में सोचें और खुद को शांत रखें.

2- रिजल्ट जारी होने से पहले व तुरंत बाद में रिश्तेदारों या दोस्तों के फोन कॉल्स को इग्नोर करें. फोन पर वे रिजल्ट की चर्चा करेंगे, जिससे आपको तनाव हो सकता है.

3- अपनी सोच को पॉजिटिव रखने से आपका धैर्य बढ़ेगा और आप बेहतर महसूस करेंगे.

4- इस दौर में अभिभावकों को अपने बच्चों का बेस्ट सलाहकार बनकर उन्हें मजबूत रहना सिखाना चाहिए.

Tags: Board Results, Career, Mental health