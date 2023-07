गूगल, फेसबुक में नौकरी के लिए बीटेक नहीं है काफी, साथ में करने होंगे ये कोर्स

How to get Job at Google Facebook: आज के समय में हर कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहता है. गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों में नौकरी पाना दुनिया भर के युवाओं का सपना होता है. बड़ी संख्या में भारतीय भी इन कंपनियों में काम करते हैं. लेकिन अब वह समय नहीं रहा, जब केवल बीटेक कर लेने से इन कंपनियों में जॉब मिल जाती थी. टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव की वजह से युवाओं को भी नई-नई स्किल्स लगातार सीखते रहना होगा. आज हम आपको ऐसे ही कुछ कोर्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें करने के बाद आपके इन कम्पनियों में नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाएंगे.

गौरतलब है कि गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों में सॉफ्टवेर से जुड़े काम सबसे ज़्यादा होते हैं. इस वजह से सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग करने वालों के लिए यहां नौकरी करना आसान होता था. लेकिन अब जैसे-जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, दूसरी स्किल्स की डिमांड भी बढ़ रही है. जैसे अब युवाओं को कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए. साथ ही उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी अपडेटेट होना चाहिए, जैसे एआई, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग ऑटोमेशन आदि.

कर सकते हैं ये कोर्स

ऐसे में इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आप बीटेक के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कोर्स कर सकते हैं. जिनमें आप 6 महीने से लेकर साल भर के सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं. इसके अलावा आप पायथन का कोर्स कर सकते हैं. गूगल, याहू जैसी कंपनियां इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हैं. डेटा साइंस की मांग भी लगातार तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में इस क्षेत्र में शॉर्ट टर्म कोर्स करने से आपके नौकरी लगने के चांस और भी बढ़ जाएंगे.

ये कोर्स भी आ सकते हैं काम

इनके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल भी माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी कंपनियां करती हैं. इसका शॉर्ट टर्म कोर्स करके भी आप इसका अच्छा खासा नॉलेज हासिल कर सकते हैं. साथ ही डिजिटल मार्केटिंग भी एक ऐसा कोर्स है, जो इन कम्पनियो में नौकरी दिला सकता है.

ये भी पढ़ें-

Delhi University Admission 2023: डीयू में लेने जा रहे हैं एडमिशन, तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हाथ से जा सकती है सीट

CUET Result: देशभर के 190 विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए रिजल्ट घोषित, जानें क्या है आगे की प्रक्रिया

Tags: Career Tips, Job and career