How to Become ED Officer: कैसे मिलती है ED में नौकरी? जान लीजिए पूरी प्रोसेस

नई दिल्ली: How to Become ED Officer, How to Get Job in ED: आजकल ED के काम टीवी की खबरों में खूब चर्चा में बने हुए हैं. ED के जोरदार काम करने के तरीकों से बहुत से स्टूडेंट्स प्रभावित होते हैं. बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आख़िर कैसे बनते होंगे ईडी ऑफिसर और इसके लिए क्या योग्यता होती होंगी. इन सभी सवालों के जवाब नीचे साझा किए जा रहे हैं.

ED के काम

भारत में ED यानी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का काम देश तथा विदेश से जुड़ी हुई किसी संपत्ति के मामले की जांच करना होता है. बता दें ED के अंतर्गत जो भी अधिकारी काम करते हैं, उनका चयन आईएएस, आईपीएस आदि रैंक के बेस पर किया जाता है. भारत में ED काफ़ी प्रभावी और शक्तिशाली संस्था के रूप में जानी जाती है.

कैसे मिलती है ED में नौकरी

ED में ग्रुप ए, बी और सी के के लिए कई पदों पर भर्तियां की जाती है. जिनमें से कुछ पदों पर डेप्यूटेशन के बेस पर, जबकि कुछ पोस्ट पर प्रमोशन और सिलेक्शन प्रॉसेस के आधार भर्ती की जाती है. बता दें ग्रुप ए के पोस्ट पर डेप्यूटेशन बेसिस पर भर्तियां की जाती हैं. इसके अंडर स्पेशल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जैसे पद आते हैं.

वहीं ग्रुप बी के कुछ पदों पर प्रमोशन से या सीधे तौर पर भर्ती की जाती है. ग्रुप बी के असिस्टेंट एन्फोर्समेंट ऑफिसर पद के लिए एसएससी के माध्यम से सिलेक्शन होता है. वहीं दूसरी तरफ ग्रुप सी पदों के लिए ED द्वारा समय-समय पर विभिन्न रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बेस पर भर्ती की जाती है.

ED के पदों के लिए योग्यता

1.स्टूडेंट्स अगर ED में सहायक प्रवर्तन अधिकारी बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो उन्हें एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालना होगा.

2.एसएससी सीजीएल की परीक्षा में बैठने के लिए कैंडिडेट्स का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है.

3.एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. हालंकि कुछ विशेष पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष ही होती है.

