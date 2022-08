इस कोर्स करने के बाद बनें लाइब्रेरियन, कॉलेज में ही कर सकते हैं इंटर्नशिप

हाइलाइट्स हमेशा से ही स्‍कूल और कॉलेज या फिर सरकारी और प्राइवेट संस्‍थानों पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को संभालने के रखने के लिए लाइब्रेरी का उपयोग होता है. इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए कैंडिडेट्स को लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना पड़ेगा. देखा जाए तो लाइब्रेरी साइंस का दायरा काफी बड़ा है.

how to became librarian: हमेशा से ही स्‍कूल कॉलेज सरकारी प्राइवेट संस्‍थानों में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को संभालने के रखने के लिए लाइब्रेरी होती है. इस लाइब्रेरी में रहकर सभी किताबों और डाक्यूमेंट्स की देखभाल करने वाले को लाइब्रेरियन कहा जाता है. अगर किसी को भी किताबों से प्यार है और ज्ञान के भंडार के बीच अपना समय अच्छी तरह से बीताना चाहते हैं, तो लाइब्रेरियन बन सकते हैं. इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए कैंडिडेट्स को लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना पड़ेगा. जिसके बाद वे लाइब्रेरी अटेंडेंट, जूनियर लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, और लाइब्रेरियन जैसे पदों पर नौकरी पा कर अपने अच्छे करियर की शुरुआत कर सकते हैं.

क्या है लाइब्रेरी सांइस का कोर्स

देखा जाए तो लाइब्रेरी साइंस का दायरा काफी बड़ा है.आजकल यह कोर्स एक हाईटेक काम के रूप में जाना जाता है. इसलिए इसमें करियर के अवसर भी काफी मिल जाते हैं. इस कोर्स को करने के बाद कैंडिडेट्स को लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, मैनुस्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंटेशन, कैटलॉग, बिबलियोग्राफी आदि के बारे में भी अच्छी तरह पढ़ाया जाता है. इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए कैंडिडेट्स को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना जरूरी है. क्योंकि आज के समय में सारे डेटा और रिकॉर्ड कंप्यूटर में सेव करके ही रखे जाते हैं. लाइब्रेरी साइंस में कोर्स

अगर कोई लाइब्रेरी साइंस में करियर बनाना चाहता है तो वो डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स भी आसानी से कर सकते हैं. जिसके लिए कैंडिडेट्स को किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना ज़रूरी है. जसके बाद उन्हें बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस या फिर बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करनी होगी. बैचलर करने के बाद कैंडिडेट्स मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस भी कर सकते हैं. इसके बाद वे एमफिल या फिर पीएचडी करके रिसर्च या टीचिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं. करियर स्‍कोप क्‍या है

लाइब्रेरी साइंस कोर्स करने के बाद जॉब्‍स की कमी नहीं होगी. लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएट होने के बाद कैंडिडेट्स को सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में जॉब आसानी से मिल सकती हैं. जिस तरह से हर दिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज की संख्या बढ़ रही है. ठीक उसी तरह इस सेक्टर में जॉब के अवसर भी लगातार बढ़ रहे हैं. इसमें स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्राइवेट लाइब्रेरी, प्राइवेट संस्थान, म्‍यूजियम जैसी जगहों पर भी लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर सकते हैं. इसके अलावा कैंडिडेट्स न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स में भी लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर सकते हैं. इसके अलावा कॉरपोरेट कंपनियों में भी लाइब्रेरी को अच्छी तरह प्रमोट किया जाता है, जिसमे अच्छे स्तर पर सैलरी भी मिलती है. कितनी मिलती है सैलरी

लाइब्रेरी साइंस कोर्स करने के बाद कोई भी कैंडिडेट प्रेशर के तौर पर 20 से 30 हजार रूपए महीना आसानी से कमा सकते हैं. इसके बाद अनुभव के अनुसार पद और वेतन दोनों में ही बढ़ोतरी होगी. वहीं गवर्नमेंट सेक्‍टर की बात करें तो इसमें लाखों रुपए तक कमा सकते हैं.

Tags: Career, Career Guidance, Library