हर फील्ड में होते हैं काउंसलर, महीने की कमाई लाखों में, जानें करियर ऑप्शन

हाइलाइट्स एक करियर काउंसलर किसी भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट को उनके करियर के बारे में सुझाव देते हैं. बच्चों को जानने या फिर उन्हें सही तरह समझने के लिए भी तरह तरह की काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है.

how to became counsellor: काउंसलिंग एक तरह देने की कला की कला है. जो जरूरत न सिर्फ परेशानी में, बल्कि जीवन की कई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को या दूसरों को दी जाती है. आजकल काउंसलिंग में करियर का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है. दुनिया में लोगों के पास कई सारी परेशानियां हैं जिनका हल निकालने के लिए उनको काउंसलिंग की मदद लेनी पड़ती है. ऐसी सिचुएशन में लोगों को किसी ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत महसूस होती है, जो न सिर्फ उन्हें इन परेशानियों से दूर करे, बल्कि इसके आगे का रास्ता भी बता सके. एक काउंसलर ऐसे लोगों की जरूरत काफी हद तक पूरा करने में कामियाब रहते हैं. परेशानी या दुविधा में किसी की मदद करना और सही रास्ता दिखाना, इसी को काउंसलिंग कहते हैं. काउंसलिंग कई फील्ड में की जा सकती है.



करियर काउंसलर- एक करियर काउंसलर किसी भी स्टूडेंट या एस्पिरैंट को उनके करियर के बारे में सुझाव देते हैं. जिसमे उनके एकेडमिक, एग्जाम और करियर से जुड़ी सभी समस्याओं को हल करते हैं. ये स्टूडेंट्स को उनके करियर के लिए बेस्ट एडवाइस देने का काम करते हैं.

मैरिज काउंसलर- आजकल की युवा पीढ़ी पहले के मुकाबले ज्यादा मुखर है. उन्हें शादी से पहले यह जानने की इच्छा होती है कि भविष्य में उनके लाइफ पार्टनर से उनका तालमेल बेहतर रहेगा या नहीं. इसके अलावा वो शादी में होनी वाली समस्याओं के लिए भी मैरिज काउंसलर की मदद लेते हैं.

रिलेशनशिप काउंसलर- कोई भी रिश्ता निभाने में तभी आसान होता है, जब दो लोगोंके बीच कोर्डिनेशन हो. तालमेल गड़बड़ाने से रिश्ते में दरार आने लगती है. जिसको ख़तम करने के लिए लोग रिलेशनशिप काउंसलर की मदद लेते हैं.

चाइल्ड काउंसलर- बच्चों को जानने या फिर उन्हें सही तरह समझने के लिए भी तरह तरह की काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है. चाइल्ड काउंसलर बच्चों की हरकतों को परखते हैं और उनके बारे में पेरेंट्स को एडवाइस देते हैं.

काउंसलर बनने के लिए कुछ ज़रूरी कोर्स

1. डिप्लोमा इन करियर काउंसलिंग

2. एडवांस डिप्लोमा इन करियर काउंसलिंग

3. पीजी डिप्लोमा इन क्लीनिकल एंड कम्युनिटी साइकोलॉजी

4. एमए/एमएड इन साइकोलॉजी

5. पीजी डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी

कहां से करें कोर्स

टाटा इंस्टीटय़ूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई: 91,800 रूपए

इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली: 11,400 रूपए

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, समर हिल, शिमला: 3,300 रूपए

कर्नाटक यूनिवर्सिटी, कर्नाटक: 11,400 रूपए

यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, एमजी रोड, मुंबई: 20,000 रूपए

