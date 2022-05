UP Board Result 2022: किस आधार पर बन रहा है यूपी बोर्ड रिजल्ट? काम आएगी ये जानकारी

नई दिल्ली (UP Board Result 2022, UP Board 10th 12th Result 2022, UP Board Exam 2022, UP Board Marking Scheme, UP Board Marksheet). कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्टूडेंट्स की पढ़ाई को काफी नुकसान पहुंचा है. साल 2021 में भी बोर्ड परीक्षा का सिलेबस पूरा करवाना किसी चुनौती से कम नहीं था. ऐसे में यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का सिलेबस कम करने में ही भलाई समझी थी.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आयोजित हुई थीं. इस बार यूपी बोर्ड पेपर लीक होने और चीटिंग आदि को रोकने के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर काफी सख्ती बरती गई थी. इस वजह से कई लाख स्टूडेंट्स ने बोर्ड परीक्षा छोड़ भी दी थी. अगर आप यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 का इंतजार कर रहे हैं तो जानिए मार्किंग स्कीम व मार्कशीट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें.

1- यूपी बोर्ड रिजल्ट वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड किया जाएगा. साथ ही स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा. आप न्यूज18 की वेबसाइट पर भी रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

2- यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की ओरिजिनल मार्कशीट अपने स्कूल से कलेक्ट करनी होगी.

3- एग्जाम रोल नंबर की जानकारी के बगैर यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 चेक नहीं किया जा सकेगा. इसलिए अभी अपना एडमिट कार्ड संभालकर रखें.

4- यूपी बोर्ड रिजल्ट नए पैटर्न और नई मार्कशीट के हिसाब से तैयार किया जा रहा है.

5- यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को हर विषय में अनिवार्य रूप से 33 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे.

