IAS Interview: यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में काम आएंगे ये सवाल, मिलेगा इंटरव्यू का बेस्ट आइडिया

नई दिल्ली (IAS Interview, UPSC Exam). यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) के लिए कई उम्मीदवार सालों तक तैयारी करते हैं. इसके बावजूद परीक्षा के तीनों चरणों को पहले ही प्रयास में पास कर लेना आसान नहीं होता है. अगर आप आईएएस स्तर का इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपकी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए (IAS Interview). अपने दिमाग में हर समय यह बात फिट करके रखें कि इंटरव्यू पैनल में बैठे एक्सपर्ट आपकी तार्किक क्षमता को परखने के लिए किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं (UPSC Interview).

यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) में सफल होने वाले उम्मीदवार अक्सर मीडिया इंटरव्यू और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इंटरव्यू का जिक्र जरूर करते हैं (UPSC Interview). यूपीएससी परीक्षा का इंटरव्यू यानी आखिरी चरण सबसे कठिन माना जाता है (IAS Interview). इसमें उम्मीदवारों को कई स्तरों पर परखा जाता है. ऐसे में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सूझ-बूझ का इस्तेमाल करते हुए इंटरव्यूअर के हर सवाल का जवाब देना होता है. जानिए यूपीएससी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके कुछ सवाल (UPSC Interview Questions). इनसे आपको सवालों का आइडिया लग जाएगा (UPSC Exam Preparation Tips).

1. सवाल: सबसे पहले किस डॉक्टर ने कोरोना वायरस की जांच की थी?

जवाब: वुहान सेंट्रल अस्पताल में आंखों के डॉक्टर ली वेनलियांग ने सबसे पहले इस वायरस के बारे में बताया था.

2. सवाल: ऐसा कौन सा रूम है, जिसमें न खिड़की है न दरवाजा?

जवाब: सवाल सुनकर लोग झट से बाथरूम कह देते हैं लेकिन इसका सही जवाब है- मशरूम.

3. सवाल: पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं?

जवाब: शिलातौल या ध्रुव स्वर्ण (इस तरह के सवालों के लिए तैयार रहें)

4. सवाल: लीडर और मैनेजर में क्या फर्क होता है?

जवाब: यह सवाल सिविल सेवा परीक्षा 2017 में 117वीं रैंक हासिल करने वाले सूरज कुमार राय से पूछा गया था. उन्होंने जवाब दिया- Leader does the right thing and Manager does the thing rightly (लीडर सही चीज करता है जबकि मैनेजर चीज को सही तरीके से करता है). बोर्ड ने उत्तर को स्पष्ट करने के लिए कहा तो सूरज ने आगे बताया- दोनों का काम एक-दूसरे से काफी मिलता-जुलता होता है लेकिन लीडर दिशा दिखाता है, एक मार्गदर्शक के तौर पर काम करता है, वह अपने फॉलोवर्स को प्रेरित करता है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है. वहीं, मैनेजर का काम थोड़ा डिटेल्ड होता है. वह कभी-कभी छोटे-छोटे काम भी करता है, योजना बनाता है और आयोजन भी करता है. लक्ष्य को दिशा देता है. व्यवस्था में प्रबंधन व समन्वय स्थापित करता है. जवाब सुनकर सूरज से पूछा गया- तुम क्या बनना चाहोगे, लीडर या मैनेजर? उन्होंने उत्तर दिया- मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहूंगा. इस सवाल का जवाब देने से उनका आईएएस में सेलेक्शन हो गया था.

5. सवाल: क्या आप अच्छे सैलरी पैकेज के लिए सिविल सर्विस में आना चाहते हैं?

जवाब: सिविल सर्विस एक बेहतरीन करियर है, जहां हमें डायरेक्ट सोशल सर्विस करने का मौका मिलता है. पैसे से ज्यादा लोगों की सेवा करना जरूरी है.