IBPS SO मेन एडमिट कार्ड 2021 ibps.in पर जारी, चेक करें डायरेक्ट लिंक

नई दिल्ली. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन ने शुक्रवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विशेषज्ञ अधिकारी ( Specialist officer) की मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है, वे 24 जनवरी 2021 को या उससे पहले ibps.in पर अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, स्थान, रोल नंबर, उम्मीदवार का नाम, फोटो डिटेल होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवंटित परीक्षा केंद्रों पर एडमिट कार्ड की कॉपी लेकर जाएं.-ibps.in पर जाएं.-होमपेज पर दिए लिंक ‘Click here to download the online main exam call letter CRP SPL-X’ पर क्लिक करें.-स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा.-क्रेडेन्शियल से लॉग इन करें.-एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लें.