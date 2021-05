ICAI Result 2021 : ICAI FXTM का रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से करें अपने नतीजे

नई दिल्ली. इंस्टी्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेट्स आफ इंडिया (ICAI)ने सर्टिफिकेटकोर्स फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. आईसीएआई फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट (ICAI FXTM) की परीक्षा देने वाले छात्र आईसीएआई की वेबसाइट icai.org पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. यह परीक्षा 17 और 18 अप्रैल को हुई थी. इसमें कुल 36 अभ्यर्थी पास हुए हैं. इस कोर्स में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मनी मॉकेट, बॉन्ड मॉर्केट ऑपरेशन और उससे संबधित फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है. इसके साथ इंटरनेशनल फाइनेंस एनवायरमेंट का एनालिसिस भी करना बताया जाता है.यह कोर्स पूरा होने के बाद दो पेपर होते हैं. प्रत्येक पेपर 100 अंकों का होता है. इन्हें सॉल्व करने के लिए तीन-तीन घंटे का समय मिलता है. इसके साथ 150 अंकों का एक प्रोजेक्ट भी होता है. पेपर में 65% प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं. जबकि 35% प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप होते हैं. पास होने के लिए दोनों पेपर में 40%-40% अंक पाना जरूरी होता है.- सबसे पहले इंस्टी्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेट्स आफ इंडिया यानी ICAI की वेबसाइट पर जाएं- इसके बाद होम पेज पर Important Announcements में जाएं- अब एक नया पेज ओपन होगा- यहां Announcements सेक्शन में जाएं- इसमें Result of the online Examination of the Certificate Course on Forex and Treasury Management held on 17th & 18th April,2021. - (06-05-2021) लिंक मिलेगा- इस पर क्लिक करने पर एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी- इसमें अपना नाम और रोल नंबर सर्च कर सकते हैं- डायरेक्ट सर्च करने के लिए CTRL+F भी कर सकते हैं